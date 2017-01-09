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Астрономы заявили о наличии «элементов жизни» во Млечном Пути

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  • 9.01.2017, 8:57
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Исследователи из Нью-Мексико изучили для этого состав более чем 150 000 звезд.

Ученые Нью-Мексико провели исследование в результате которого с полной уверенностью заявляют о наличии элементов жизни во Млечном Пути, информирует Science Blogs (перевод – planetanovosti.com).

Эксперты убеждены в том, что изучаемые ними в данный момент элементы, которые есть во Млечном Пути, во многом перекликаются с элементами, содержимыми в человеческом организме.

Список получаемых результатов состоит более чем из 150 000 звезд. При чем, отдельно взятое небесное светило содержит в себе примерно 20 химэлементов.

Новый список состоит из CHNOPS элементов, среди них: водород, углерод, кислород, фосфор, сера, азот, а это основные элементы дающие жизнь на нашей планете.

Впервые CHNOPS исследовали для такого огромного количества звезд. В своей работе ученые используют спектроскопии, которые позволяют им разобраться в количестве элементов в каждом отдельно-взятом небесном светиле. Такой способ позволяет расщеплять свет на спектры. Именно эта технология дает возможность исследовать цветовые оттенки, которые позволяют определить наличие и количество элемента в звезде.


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