Что еще подорожает в 2017 году? 10 9.01.2017, 9:06

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Новый год обычно преподносит белорусам одни и те же подарки – подорожания всевозможных услуг.

Так, в конце декабря увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте с 50 до 55 копеек за наземный транспорт и с 55 до 60 копеек за проезд в метро. Но, как говорится, Минсктранс перестал удивлять, а вот какие еще сюрпризы преподнесет нам 2017 год? – рассуждает издание kv.by.

Мобильные операторы и интернет-провайдеры не дремлют

Уже в декабре 2016 года увеличилась стоимость мобильной связи и интернета. Конечно, мобильные операторы и интернет-провайдеры предлагают различные «плюшки» и скидки (это особенно касается новых абонентов), но не заметить подорожание невозможно.

К примеру, мобильный оператор velcom увеличил стоимость абонплаты, мобильного интернета и роуминга. В среднем стоимость тарифных планов увеличилась на 5%. Мало ощутимо, но неприятно. Кстати, цены у оператора life:) остались прежними, но не стоит забывать, что год только начался.

Что касается интернет-провайдеров, то здесь картина немного печальнее. Подорожали низкоскоростные тарифы byfly у «Белтелекома», а стоимость группы тарифных планов «Домосед» увеличилась почти на 10%. «Деловая сеть», видимо, переживает нелегкие времена – цены поднялись на четверть!

Поднимутся ли цены на интернет в 2017 году? Вероятнее всего, да, особенно после введения налога на интернет в виде 25%. Нам останется только отыскивать наиболее выгодные предложения у разных провайдеров. Глядишь, доживем до того, что бесплатный месяц интернета будет разыгрываться за репост в социальных сетях.

Мобильные приложения и онлайн-игры оказались под ударом

Подорожание не обошло стороной даже мобильные приложения, фильмы и онлайн-игры – за их реализацию собираются взимать налог. Правда, указ вступит в силу не раньше 2018 года.

По словам замминистра финансов Юрия Селиверстова, это сделано для того, чтобы создать подготовительный период и дать время на «понимание правил игры». Кто собирается понимать правила игры – белорусы или поставщики услуг – пока неизвестно. К слову говоря, такой налог уже существует в Евросоюзе и будет введен в России в 2017 году.

Зачем вообще нужен налог на мобильные приложения, фильмы и онлайн-игры? В МНС говорят так: «Потому что все реально понимают, что доходы извлекаются с территорий тех государств, которые являются потребителями данных услуг, а плательщики, как правило, зарегистрированы в «налоговых гаванях» - там, где минимальное налогообложение. Конечно же, мы как Республика Беларусь, поскольку являемся источником выплаты дохода, заинтересованы в том, чтобы налоговое обязательство в части уплаты НДС исполнялось на территории Республики Беларусь». Интересно, не захотят ли иностранные компании покинуть белорусский рынок после такого заявления? Узнаем в этом году.

Как быть тунеядцам?

Проблемы в 2017 году ждут тунеядцев: уже к Новому году 240 тысяч человек получили «письма счастья». Они будут обязаны заплатить государству 20 базовых величин – 460 рублей.

Кстати, в 2017 году от уплаты налога собираются освободить матерей с детьми до 10 лет и владельцев приусадебных участков. А подорожать налоговый сбор может лишь в том случае, если поднимется стоимость базовой величины. На 01.01.2017 она составляет 23 рубля. Учитывая, что стоимость базовой стабильно увеличивается раз в год, тунеядцам может быть несладко.

Сколько вещей можно заказать из Китая?

Лимит на посылки из-за границы остается прежний: 22 евро и не более 10 кг на человека. Несмотря на то, что этот лимит распространяется на одного человека, а не на целую семью, проживающую в одной квартире, количество посылок из зарубежья значительно сократилось. Правда, это никак не отразилось на работе таможни – товары с популярных китайских сайтов можно по-прежнему ждать месяцами.

Напомним, что при превышении лимита белорусы обязаны заплатить 30% от стоимости превышенной суммы, но не менее 4 евро за кг. Также придется уплатить сбор за таможенное оформление (5 евро) и услуги почты (3-4 рубля). Сумма выходит довольно внушительная.

Выход есть – покупка товаров через Россию, но и здесь нас в 2017 году может ждать подвох: наши соседи всерьез задумались о введении точно такого же налога. Так что, если вы еще не приобрели к лету пару «конверсов», «левайсы» и китайский смартфон посылкой через Россию – самое время это сделать!

Новые цены на ЖКХ уже стали традицией

Традиционно в 2017 году подорожают услуги ЖКХ. В среднем для троих человек, живущих в двухкомнатной квартире, стоимость «коммуналки» поднимется примерно на 15%. Стоимость теплоэнергии увеличится на 17%, а вода подорожает почти в два раза!

Это не значит, что пора готовиться к худшему, но счет за коммунальные услуги может вас слегка удивить. К слову говоря, члены правительства обещали, что ЖКУ подорожает не более, чем на 10 рублей в месяц, тогда как те самые 15% для семьи из трех человек составят не менее 11 рублей.

«Самый дурацкий налог» в 2017 году

Еще один «дурацкий налог на болванки», ка к окрестили его белорусы, вступил в силу 12 декабря 2016 года. Все отчисления с этого налога должны пойти белорусским исполнителям, авторам белорусских песен и кинорежиссерам.

Вознаграждение авторам будет заложено в цену устройств, с помощью которых можно записать музыкальные или видеопроизведения (компьютеры, смартфоны), и носителей информации (флешки, диски и т.д.). И не имеет значения, будете ли вы записывать что-либо на эти устройства или нет.

А вот точного перечня устройств, которые попадают под налог, пока что нет. Но в 2017 году он обязательно появится – в Беларуси с налогами не затягивают. Кстати, производители будут сами решать, поднимать им стоимость своих устройств или пожертвовать прибылью. Учитывая текущее положение на рынке, довольно легко предсказать верный вариант.

Глава Общества авторов ожидает, что этот налог принесет сотни тысяч долларов в год. Возникает вопрос: куда пойдут эти средства и кто вправе их распределять? Возможно, в ближайшем будущем мы увидим какой-нибудь крутой белорусский блокбастер, снятый на деньги с «налога на болванки». Одним словом, наступивший 2017 год обещает быть непростым. Какие сюрпризы он преподнесет к лету – пока под вопросом. Будем держаться изо всех сил, и, возможно, скоро у нас выработается иммунитет к различным налогам и подорожаниям.