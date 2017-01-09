На дороге под Щучином замерз 57-летний мужчина

На дороге под Щучином замерз 57-летний мужчина5
- 9.01.2017, 9:42
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Замерзший стал пятой жертвой небывалых морозов, установившихся в Беларуси.
На дороге в Щучинском районе было найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Сообщение о том, что на дороге Щучин — Демброво, вблизи деревни Долгая в Щучинском районе, было найдено тело, поступило спасателям 8 января в 10.37.
Погибшим оказался 57-летний мужчина.
По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.
Ранее сообщалось, что в результате сильных морозов с 1 по 9 января погибли три человека в Минской области и 7 января один человек в Бобруйске (Могилевской).