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На дороге под Щучином замерз 57-летний мужчина

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  • 9.01.2017, 9:42
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Замерзший стал пятой жертвой небывалых морозов, установившихся в Беларуси.

На дороге в Щучинском районе было найдено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о том, что на дороге Щучин — Демброво, вблизи деревни Долгая в Щучинском районе, было найдено тело, поступило спасателям 8 января в 10.37.

Погибшим оказался 57-летний мужчина.

По результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате общего переохлаждения.

Ранее сообщалось, что в результате сильных морозов с 1 по 9 января погибли три человека в Минской области и 7 января один человек в Бобруйске (Могилевской).


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