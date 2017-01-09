Ученые объяснили, почему кошки гуляют сами по себе 10 9.01.2017, 9:51

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Все хозяева кошек замечали, что они всегда норовят сделать все по-своему.

Недавние исследования ученых в области ветеринарии обнаружили, что кошки являются более независимыми и обособленными животными, чем собаки. Все хозяева кошек замечали, что довольно трудно заставить их что-либо сделать, и они все равно норовят сделать все по-своему. Ученые объяснили, почему кошки так не хотят жить в группах, пишет издание sundaynews.info.

Проживание в группах – весьма распространенное явление в природе. Птицы собираются в стаи, антилопы – в стада, а рыбы – в косяки. Даже хищники часто охотятся вместе. И родственник домашней кошки – лев - живет в стае.

Для животных-жертв присутствует очевидный элемент безопасности в их количестве. Хищник может убить только одну особь, а если в стаде сотня, то это сокращает шансы одной особи быть убитой до 1%. В то же время, если животное живет в одиночестве, то его могут убить с вероятностью в 100%.

Также у животных в стадах есть полезный «эффект множества глаз». Чем больше группа, тем с большей вероятностью они могут заметить приближающегося хищника. А чем раньше они его заметят, тем больше у них будет времени укрыться в безопасное место.

Львы могут жить и охотиться в стае, потому что один лев может убить антилопу или зебру, и ее хватит, чтобы накормить нескольких самок за один раз. Размер добычи позволяет им жить в группах. Но все меняется, когда речь идет о домашних кошках.

Кошки охотятся на маленьких животных. Вам не захочется, чтобы рядом был кто-то еще, когда вы поймали мышь, ведь ее слишком мало, чтобы делиться. Еще один фактор их независимости от человека – это их история. На самом деле, это не человек приручил кошку, а она сама так захотела.

Раньше кошки жили в лесах и иногда случайно попадали на склады, где обычно было много мышей. Со временем они поняли всю выгоду пребывания с человеком. Поэтому по сей день они приходят к нам, только когда им этого захочется.