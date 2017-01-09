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«После отказа выписывать официальную газету отняли премию»

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  • 9.01.2017, 10:00
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Небольшая история из жизни молодой учительницы.

Месяца работы в школе хватило минчанке Наталье, чтобы понять, что учитель – это не ее призвание. И дело здесь совсем не в отсутствии умения сеять доброе, мудрое, вечное.

До того, как попасть в школу, Наталья преподавала английский в частной компании, где получала около 500 долларов. Увы, финансовые сложности заставили фирму избавиться от «лишних» сотрудников. Наталья оказалась в их числе. Помыкавшись в поисках работы и не найдя ничего лучшего, женщина решила попробовать счастья в школе, пишет «Салідарнасць».

— Подумалось: работа не пыльная, школа рядом с домом, — рассказывает девушка. — Отца разбил инсульт, потому надо было постоянно за ним ухаживать.

Зарплата, которую предложили Наталье, показалась ей маленькой. Но в такой ситуации выбирать особо не приходится.

— Обещали около 500 рублей, что по сравнению с прошлыми 500 долларов выглядело крохами. Но директор заверила: за счет премий можно получить и больше, — делится девушка.

Так начались трудовые будни новоиспеченной учительницы английского языка.

Первые сомнения относительно заработков закрались, когда Наталья пообщалась со своей предшественницей, которая уволилась, даже не проработав полгода.

— Девочка пришла забирать документы. Она прямо сказала, что работать за 270 рублей у нее больше нет никаких сил, — рассказывает Наталья.

И все же девушка искренне надеялась, что с ней-то уж будет все не так. Как-никак ее предшественница работала после колледжа, а у Натальи было и высшее образование, и опыт работы преподавателя.

Но первый аванс подлил масла в огонь сомнений.

— Дали 140 рублей. Я была в шоке. Понимала, что ни на какие 500 рассчитывать не приходится, — рассказывает она.

И вот наступил час «х». Получив полный расчет и приплюсовав туда аванс, Наталья обнаружила, что вся ее зарплата учителя за месяц составила 305 рублей!

— Естественно, чем получать такие деньги, так лучше вообще не работать, — возмущается девушка. — Я сразу же пошла к руководству выяснять, почему же меня так обманули? Директор посмотрела расчетный лист и заявила, что все начислено верно. Причем, как оказалось, эта зарплата уже с премией!

Но на этом все не закончилось. Наталье сообщили, что она должна в обязательном порядке подписаться на «Настаўніцкую газету» — на это, в общем-то, премию и выделили.

— Я категорически отказалась. Тогда мне заявили, что премию в размере 23 рублей я должна вернуть обратно. То есть, получилось, что всего за месяц моя зарплата составила 283 рубля!

Наталья спорить не стала: вернула премию и написала заявление об уходе. На этом ее трудовая деятельность в школе и завершилась.

— Самое обидное, что работать мне нравилось. Дети хорошие, хотя английский совсем не знают. А как его будешь знать, когда у тебя учителя меняются каждый месяц? Никто за такие деньги работать не хочет. А с английским языком найти работу, как ни крути, проще.

Примечательно, что, по данным Белстата, заработки в сфере образования в ноябре составили 510 рублей.

— Даже с категорией, классным руководством и прочими нагрузками, редко у кого наберется такая сумма, — отмечает несостоявшаяся учительница. — Но это самые высокие зарплаты, которые только могут быть, и их получают единицы. А есть еще мы – с зарплатами в 280 рублей. Какая средняя зарплата? Тут не надо даже быть учителем математики, чтобы понять, насколько эти цифры далеки от реальности.


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