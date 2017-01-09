Глава МИД Британии провел переговоры с ключевыми советниками Трампа 9.01.2017, 10:09

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Борис Джонсон

Фото: Getty Images

По словам источников, переговоры были «позитивными, но откровенными».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон провел в США переговоры с одними из ключевых советников избранного президента страны, республиканца Дональда Трампа, а также с членами Конгресса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства (перевод – РБК).

Это первая официальная встреча министра Великобритании с членами будущей администрации США.

«После прошедших в прошлом месяце успешной встречи между руководителями аппарата премьер-министра с членами команды избранного президента Дональда Трампа, министр иностранных дел Борис Джонсон в настоящее время проводит короткий визит в США для того, чтобы встретиться с ближайшими советниками избранного президента и ключевыми лидерами конгресса», — говорится в заявлении представителя МИД, которое приводит агентство.

Из сообщения следует, что в центре переговоров — отношения между Великобританией и США, а также другие международные вопросы.

Как отмечает «Би-би-си» со ссылкой на собеседников в правительстве, Джонсон встретился с с зятем и советником Трампа Джаредом Кушнером и будущим ведущим стратегом Белого дома Стивом Бэнноном. По словам источников телеканала, переговоры были «позитивными, но откровенными». После этого он отправится в Вашингтон, округ Колумбия, чтобы провести встречу с основными лидерами Конгресса.

Накануне, 8 января, Дональд Трамп в своем официальном Twitter написал, что «с нетерпением» ждет встречи с с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая должна состоятся в Вашингтоне весной 2017 года. Подробности будущих переговоров пока неизвестны.

В ноябре прошлого года издание The Times со ссылкой на секретную записку британского посла Кима Дэррока писало, что правительство Великобритании имеет возможности управлять внешней политикой Трампа при грамотном подходе Мэй к республиканцу.

По данным источников в британском правительстве, в Лондоне уже разработали методы влияния на избранного президента США по вопросам, связанным с НАТО, Россией, Ираном и мигрантами.