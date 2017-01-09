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Школьники Витебщины из-за морозов отдохнут от учебы

  • 9.01.2017, 10:15
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Занятия отменили в школах Оршанского и Ушачского районов.

В связи с неблагоприятным температурным фоном в Оршанском и Ушачском районах Витебской области в понедельник отменены занятия в школах.

"Как минимум на один день продлены школьные каникулы для некоторых ребят Витебской области. Сегодня утром на занятия не пошли учащиеся Оршанского и Ушачского районов, также частично отменены уроки в других районах, где подвоз организован из отдаленных деревень. Такая мера, как сокращение учебного дня, нигде не применялась", - пояснили БелТА в управлении образования Витебского облисполкома.


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