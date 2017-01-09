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Мировые цены на нефть пошли на спад

  • 9.01.2017, 10:20
  • 6,925

На Лондонской бирже нефть марки Brent подешевела до $56,91 за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов, пишет gazeta.ru.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,44%, до $53,75 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте снизились на 0,33%, до $56,91 за баррель.


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