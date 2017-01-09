Как белорусы Нью-Йорка отметили Рождество 9.01.2017, 10:29

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Праздничное богослужение прошло в соборе Кирилла Туровского.

8 января в соборе Кирилла Туровского в Нью-Йорке состоялась воскресное богослужение с участием Владыки Святослава, который наградил регента хора собора Аллу Орса-Романо грамотой за образцовую и преданную работу «на пользу Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ) и белорусского народа», сообщает «Наша Ніва».

Поблагодарив за награду, Алла Орса-Романо отметила, что эта грамота — оценка всех участников хора Собора Кирилла Туровского.

После богослужения пришло время рождественской елки — любимого ежегодного праздника детей и взрослых белорусов Нью-Йорка и пригородов.

В общественном зале собора было весело и шумно, дети с особым нетерпением ждали прихода святого Николая с мешком подарков. После того как дети рассказали стихи, спели и станцевали для святого Николая, тот раздал рождественские подарки, а потом все вместе водили хороводы вокруг елки. Веселились от души дети, и взрослые.