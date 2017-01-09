Изменены правила поступления в вузы и ссузы 6 9.01.2017, 10:41

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Абитуриенты смогут сдавать четыре ЦТ.

Абитуриенту смогут сдавать четыре ЦТ при поступлении, а срок действия сертификатов централизованного тестирования будет расширен до двух лет. Указ об этом подписал Лукашенко, сообщает tut.by.

Основные новшества указа — возможность сдачи централизованного тестирования по четырем учебным предметам, расширение срока действия сертификатов ЦТ до двух лет, организация до трех резервных дней ЦТ.

Документ также вводит льготы для учеников профильных классов педагогического направления. Если они поступают на педагогические специальности в вузы, их зачисляют на дневную бюджетную форму обучения по результатам собеседования. При этом по окончании вуза им придется отработать по распределению не менее 5 лет.

Кроме того, созданы равные условия конкурса при поступлении на сельхозспециальности. Для поступающих в сокращенный срок в вузы всех профилей предусмотрено два вступительных испытания по дисциплинам учебного плана среднего специального образования, которые определит приемная комиссия вуза.

Также уточнены отдельные процедурные и технические вопросы приемной кампании.