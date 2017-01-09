Олег Волчек: К исчезновению Юрия Захаренко придется вернуться новой власти в Беларуси 5 9.01.2017, 11:02

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Уголовное дело по факту исчезновения экс-министра МВД ведется уже 17 лет, однако результатов расследования — никаких.

Уголовное дело по факту насильственного исчезновения бывшего министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко продлено еще на три месяца — до 24 марта 2017 года. Предварительное расследование по делу экс-министра МВД Юрия Захаренко продолжается 18-ый год, но не видно ему ни конца, ни края, пишет belprauda.org.

Начальник отдела центрального аппарата Следственного комитета Ю.В.Варавко сообщил, что срок предварительного расследования по уголовному делу № 110352 по факту исчезновения Захаренко Ю.Н. продлен до 24 марта 2017 года. Такое уведомление из Следственного комитета получил представитель семьи Юрия Захаренко, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

— Время — самый главный враг любого расследования: исчезают следы преступления, пропадают улики, очевидцы захвата Юрия Захаренко уходят в мир иной. Не создали ли белорусские спецслужбы «громкий висяк»?

— Фактор времени, безусловно, влияет на раскрытие любого преступления, но к исчезновению Юрия Захаренко придется вернуться новой власти в Беларуси. Уголовные дела по насильственным похищениям Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского до сих пор находятся под контролем ООН, США, ЕС, Совета Европы, ОБСЕ, международных правозащитных организаций. Напомню, что санкции против высших должностных лиц Беларуси за причастность к похищению оппонентов власти никто до сих пор не отменял. Поэтому полная нормализация отношений между Вашингтоном, Брюсселем и Минском возможно лишь тогда, когда белорусская власть докажет свою непричастность к непроизвольным казням лидеров оппозиции.

А пока власть не ответит на главный вопрос: «Где Юрия Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовский и Дмитрий Завадский?», — сюда не только инвесторы не придут, но даже беженцы из Сирии. Вхождение в европейскую экономическую систему и возврат Беларуси в Совет Европы возможны только через расследование данных дел.

— Вероятно, заинтересованные лица в правоохранительных органах давно «подчистили» уголовные дела?

— Это типичная ошибка мышления всех, кто никогда не был связан со следственной работой. Нет идеальных преступлений, после которых невозможно найти следы преступления, невозможно полностью скрыть вещественные доказательства. Есть масса оперативных работников, следователей, прокуроров, которые занимались или занимаются расследованием этих дел, — они все знают и сохранят доказательства. Придет время — им придется доказывать, почему они отказались преследовать виновных за совершение тяжких преступлений.

— На ваш взгляд, общество осведомлено о политических исчезновениях? Как люди относятся к этой проблеме?

— Десять лет назад было сложнее доносить правду об исчезнувших гражданах. Сегодня существуют социальные сети, независимые интернет-издания — тема вышла на новый виток. Мне казалось, что молодых людей не будут интересовать обстоятельства похищения политиков, но я ошибался, — молодежь является наиболее активной частью общества, которую интересуют политические исчезновения.

Следует отдать должное и профессиональным журналистам, которые не положили под сукно старую, затертую, но как никогда актуальную тему. В прошлом году арабский канал «Аль-Джазира» также затронул эту тему.

Напомним, бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, который после отставки пытался объединить бывших и действующих офицеров силовых структур, стал первой жертвой «эскадронов смерти». Политика похитили 7 мая 1999 года рядом с собственным домом…

Только 17 сентября 1999 года возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного кодекса. Свидетели похищения, которые были найдены не следственными органами, а общественной комиссией по поиску пропавшего генерала, утверждают, что Захаренко был насильственно увезен несколькими мужчинами.

Отведенные законом на расследование 15 лет истекли 7 мая 2014 года, поэтому дело об исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко подлежит прекращению по срокам давности.

1 августа 2016 года Мингорсуд отказал в удовлетворении жалобы 92-летней Ульяны Захаренко, матери экс-главы МВД Юрия Захаренко, о признании сына умершим. На протяжении 13 лет этим же занимается и жена исчезнувшего политика Ольга Захаренко.

Уголовное дело по факту исчезновения Юрия Захаренко ведется уже 17 лет, однако результатов расследования — никаких.