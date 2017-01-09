Как упрямый каталонский ослик восстал против кастильского быка 2 9.01.2017, 11:07

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Получит ли Каталония независимость в 2017 году?

Наступивший 2017 год обещает быть богатым на важные политические события, и одним из самых интересных мест в этом плане может стать Королевство Испания, пишет живущий в Берселоне политбеженец из Беларуси Павел Кириленок.

Ее северо-восточная автономная область Каталония уже давно мелькает в сводках новостей благодаря стремлению к отсоединению от остальной страны, и именно в 2017 году этот процесс может достичь своей кульминации и развязки.

Упрямый каталонский ослик восстал против агрессивного кастильского быка

В этой статье мы постарались дать ответы на самые важные вопросы, связанные с процессом каталонской борьбы за независимость от Испании.

Почему Каталония стремится к независимости

1. История.

Каталония окончательно стала частью единой Испании не так давно, чуть более 300 лет назад, и добровольным это присоединение назвать никак нельзя. Еще на конец 17 века земли Каталонии и Арагона, хоть и подчинялись мадридскому двору, во многом оставались независимыми территориями.

Во время Войны за испанское наследство (1699-1714 гг.) каталонцы поддержали представителя династии Габсбургов эрцгерцога Карла, и тем самым стали личными врагами победившего в войне Филиппа Анжуйского из династии Бурбонов. Захватив Барселону в 1714 году после 13-месячной осады и ожесточенных боев, Филипп V решает показательно наказать каталонцев и принимает ряд очень суровых репрессивных мер. Полностью ликвидируется местное самоуправление, запрещается официальное использование каталонского языка, в Барселоне закрывается университет и возводится огромная военная крепость-цитадель, призванная контролировать город и подавлять неминуемые восстания против захватчиков. Для каталонцев наступает темное время — полтора века репрессий и унижений, которые так и не помогли мадридским властям достичь главной цели: гордый и упрямый народ не смирился. Он затаил обиду на века, а желание добиться свободы стало частью национального генетического кода каждого нового поколения каталонцев.

2. Экономика.

Без нее, как известно, политики не бывает. С экономической точки зрения Каталония, вне всякого сомнения, является главным экономическим мотором Испании. Это самая большая экономика из всех 17 автономных областей, а каталонский ВВП на душу населения на 20% выше среднего по Испании. Существенная часть этого богатства перераспределяется в пользу бедных аграрных регионов страны — Андалузии, Галисии, Экстремадуры и т.д., обеспечивая им вполне приемлемый уровень жизни. Практичных и прижимистых каталонцев такая ситуация уже давно не устраивает, но все их предложения по реформе системы налогообложения Испании в сторону большей самостоятельности регионов были категорически отвергнуты.

3. Политика.

Большую часть своей истории Испания была абсолютистской монархией с единым центром принятия решений. Это тяжелое наследие абсолютизма прочно засело в ДНК испанских политиков, которые и сегодня стремятся даже мельчайшие нюансы жизни в регионах регулировать из Мадрида. Без разрешения центрального правительства Каталония не может построить нужные ей дороги и купить электрички для локальных линий. Несмотря на то, что две трети экономики страны обеспечивает побережье — Средиземноморье и север (Атлантика) — все основные транспортные пути идут по полупустынным регионам через центр страны, чтобы не дай бог не минуть Мадрид. Второй и третий города страны — Барселона и Валенсия — не имеют между собой современного железнодорожного сообщения и бесплатной автодороги, зато уже почти из каждого провинциального городка идет ультрасовременный скоростной поезд в Мадрид и бесплатный автобан в него же. Угадайте, кто все это спонсирует?

4. Язык, культура и самоидентификация.

Каталонский язык, чудом сохранившийся после двух с половиной веков репрессий и запретов, является неприкосновенной святыней для большинства каталонцев. И тем не менее, нападки на него со стороны властей страны не прекращаются и по сей день.

Правительство и Конституционный суд Испании упорно отказываются признавать каталонцев нацией с ее правом на самоопределение, хотя по всем общепринятым критериям они таковой являются, имея свой язык, территорию компактного проживания и национальную самоидентификацию.

Политическая ситуация в Каталонии

Каталонский процесс борьбы за независимость идет по нарастающей уже свыше 10 лет. В 2010 году Конституционный суд Испании отменил несколько важных положений поддержанного большинством каталонцев на референдуме Устава, основного законодательного акта автономии, и это стало детонатором сепаратистских настроений в регионе. За 6 лет количество сторонников независимости выросло в несколько раз, сейчас это ровно половина населения Каталонии, и тенденция к росту сохраняется.

Не способствует решению каталонской проблемы и крайне неудачная страусиная позиция центральных властей, упорно делающих вид, что ничего не происходит, и в Багдаде, то есть Барселоне, все спокойно.

Начиная с 2012 года каталонцы собираются на ежегодные многомиллионные манифестации в поддержку нез ависимости, и все чаще звучит страшное для мадридского уха слово «референдум».По итогам выборов в каталонский парламент в сентябре 2016 года сторонникам независимости удалось завоевать парламентское большинство и сформировать правительство, которое сразу же объявило главной своей целью проведение референдума об отделении Каталонии от Испании. Был указан временной максимум в 18 месяцев, на протяжении которых и должен решиться вопрос о будущем статусе региона.

Похоже, что наступает момент истины. Каталонские политики понимают, что затягивание процесса может стать роковым для него, и что надо ковать железо, пока оно горячо. Угрозы со стороны правительства Испании, объявляющего все действия индепендентистов вне закона и открывающего против них один судебный процесс за другим, перестают быть сдерживающим фактором.

Перспектива референдума в 2017 году

О проведении референдума в 2017 еще не объявлено официально, но президент Каталонии Карлес Пучдемонт в своих последних выступлениях несколько раз дал понять, что решение принято и он состоится не позже сентября этого года.

По опросам общественного мнения, его проведение почти единогласно поддерживается каталонцами — свыше 80% считают, что он должен состояться, а 63% готовы придти на голосование, даже если правительство Испании объявит его незаконным.

Неуступчивость мадридских властей начинает играть на руку каталонцам: официальный запрет референдума приведет к тому, что приверженцы единой Испании на него просто напросто не придут, и сторонники независимости победят с уверенным счетом. Патовая ситуация, когда не понятно, что для Мадрида хуже — запрещать или разрешать плебисцит.

Эпилог

Политический конфликт между Каталонией и Испанией лучше всего иллюстрируют национальные символы этих двух народов: властному и агрессивному кастильскому боевому быку противостоит спокойный, но очень упрямый каталонский ослик. Ушастый трудяга долго ждал, пока ему предложат морковку, но получал вместо этого только кнут, и его терпение лопнуло. Ослик восстал против быка. Восстал по-ослиному — тихо, мирно и упрямо.