Драка минчанина с ковром набрала миллион просмотров на YouTube 2 9.01.2017, 11:15

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Согласно легенде, видео сняла минчанка, а главным героем стал сосед, который отрабатывает приемы единоборств на свернутом ковре.

Набирающий популярность в социальных сетях ролик оказался продукцией агентства, занимающегося созданием вирусных видео.

Видеоролик с избивающим ковер минчанином за три дня на сервисе YouTube собрал миллион просмотров.

Согласно легенде видео, его сняла минчанка, а главным героем стал сосед, который отрабатывает приемы единоборств на свернутом ковре.

В минувшие выходные ролик стал интернет-хитом и к утру понедельника собрал YouTube почти миллион просмотров. Большинству интернет-пользователей видео понравилось – многие состязались в остроумии в комментариях и делились записью на своих страницах в социальных сетях.

При этом некоторые заявляли: ролик постановочный. Позже в описании к видео появилась информация – видео создала фирма по продвижению вирусных роликов.