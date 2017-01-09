Отыскался след Ильдаров 6 Илья Мильштейн, graniru.org

9.01.2017, 11:18

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Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

В борьбе с государством Ильдар Дадин выглядит абсолютным победителем и героем.

Ильдар Дадин нашелся.

Это главная новость, связанная с судьбой политзека, и не только. Он жив, здоров и не сломлен. Установлено также его местонахождение: ФКУ ИК-5. И даже адрес он успел продиктовать втелефонном разговоре с женой, прерванном на полуслове: 658209, Алтайский край, Рубцовск, ул. Тракторная, 23. Это новость самодостаточная, поскольку с 4 декабря прошлого года, когда Ильдара доставили в СИЗО-2 в Вологде и он отправил письмо на волю, от него не было вообще никаких известий. Он пропал, затерялся, сгинул, и мы могли только гадать о том, где он и что с ним.

Теперь знаем, вполне постигая смысл тюремной спецоперация. Эта игра в прятки проходила по графе "работа с гражданским обществом". Таким образом решались сразу две задачи, чрезвычайно важные для начальства. Активисту Дадину, которого на 35 дней изолировали от внешнего мира, мстили за Сегежу, то есть за разоблачение тамошних пыточных практик. Анастасию Зотову, жену Ильдара, и всех, кто переживает и вступается за него, мучили неведением.

Цели тут преследовались разные. Политзаключенного, который даже после истязаний не встал на путь исправления, просто убрали с глаз долой. Из Вологды перевезли в Тюмень, где продержали почти до Нового года, а вчера, за сутки до окончания срока, в течение которого ЕСПЧ требовал от правительства России сведений о Дадине, ему наконец разрешили позвонить. ГУЛАГ РФ держал паузу, что называется, до упора, при этом испробовать в прямом общении с ним на сей раз решили метод пряника. Дабы Ильдар слегка оттаял душой и после неизбежного возвращения в информационное пространство имел поменьше поводов для новых обличений.

Недобитым несогласным адресовалось другое послание. Не надо, мол, выходить на одиночные пикеты, которые отныне, после приговора Дадину, практически приравниваются к демонстрации на Болотной. Статья там иная, а приговор и связанные с ним жизненные неудобства примерно те же самые, а то и похуже, если будете плохо себя вести. ШИЗО, пытки, потом исчезновение - это ведь запоминается людьми, и ежели не удалось сломать первого и пока единственного узника, осужденного по 212.1 УК, то на его примере можно вроде бы успешно поучить потенциальных смутьянов.

Метод пряника не сработал. Правда, Ильдар в разговоре с женой выразил некоторое удивление человеческими условиями пребывания в тюменском СИЗО: молоко по утрам, тепло в камере, сытная еда... Однако воспоминания о "фашистской колонии К-7" остались при нем, и он щедро ими делился. В частности, той драгоценной подробностью, что зеков в Сегеже надзорсостав предпочитал метелить под "музыку "Любэ", которая орала при этих избиениях". Причем сюжет, описанный Дадиным, поражал характерностью применительно к эпохе. Любимый бард и доверенное лицо национального лидера, Расторгуев сегодня, кажется, для того и нужен, чтобы самыми бодрыми из своих песен поддерживать патриотический дух в конвойных войсках. Так и видишь, как они, врубив "Атас! Веселей, рабочий класс!", врываются в камеру и оттягиваются по полной. Волшебная сила искусства, что тут еще скажешь.

Метод кнута тоже не возымел должного действия. Правозащитник Лев Пономарев просил директора ГУЛАГа "незамедлительно сообщить о местопребывании Дадина Ильдара Ильдусовича". Группа писателей вопрошала: ГДЕ ИЛЬДАР ДАДИН? В сетях развернулся одноименный флешмоб. А в офлайне граждане пикетировали казематное ведомство, и срочно подогнанные для демонстрации народного гнева стукачи-провокаторы из движения SERB смотрелись до того мерзко, что невольно тоже выступили в защиту политзека. Изображая конченых подонков, эти на свой лад талантливые артисты-любители ясно показывали, что собой представляют российская власть и возбужденная ею массовка.

В итоге вышло очередное позорище для начальства — во всех отношениях. В отношениях с Ильдаром Дадиным, который выглядит абсолютным победителем и героем. В отношениях с гражданским обществом, которое совершенно законными методами призывало власти к порядку и своего добилось: заключенный позвонил жене и успел много чего порассказать. В отношениях с организованными бандами скрепоносных боевиков, которые, конечно, отработали свою трудовую копеечку, но по сути опять дискредитировали государство. Лучше бы их в дальнейшем придерживать на поводке и больше не подпускать к пикетам, натравливая на соотечественников, но кто послушается наших добрых советов?

Никто не послушается, и это событие печальное. Зато Ильдар Дадин нашелся, а это событие радостное, притом настолько, что способно даже затмить все прочие. Он нашелся, он жив и здоров, но в депрессии. Его мучает совесть, потому что в Сегеже все по-прежнему, и он мечтает "вернуться туда и довести начатое дело до конца". Он считает, что "этот фашист", начальник лагеря, должен "понести ответственность". Иными словами, он остался самим собой, и жена тщетно отговаривает Ильдара: "Нет, фашиста мы сломим без тебя. Пожалуйста..."

Отговорить его невозможно, однако правда еще и в том, что в Сегежу он больше не вернется, по крайней мере в качестве зека. И это тоже хорошая новость, одна из лучших в наступившем году. Впрочем, год только начался, и тот день, когда Ильдар Дадин выйдет на волю, мы, хочется верить, тоже будем праздновать.

Илья Мильштейн, graniru.org