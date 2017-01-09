Работающим на БелАЭС иностранцам разрешили иметь счета за границей 5 9.01.2017, 11:21

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Фото: tut.by

Власти пошли на такой шаг из-за нехватки квалифицированных кадров на «стройке века».

Компаниям разрешили нанимать иностранцев для работы на БелАЭС, а иностранцам, работающим на БелАЭС — иметь счета в иностранных банках.

Соответствующий указ «О мерах по привлечению работников для сооружения и эксплуатации Белорусской атомной электростанции» подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Документом создаются условия для закрепления на Белорусской АЭС высококвалифицированных кадров. В частности, предусматривается разрешение иностранным специалистам, работающим на РУП «Белорусская АЭС» и подпадающим под определение «государственные должностные лица» или претендующим на занятие соответствующих должностей на данном предприятии, иметь счета в иностранных банках.

Кроме того, иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС и выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Беларуси.

Напомним, что в начале декабря Счетная палата РФ опубликовала информацию о проблемах на строительстве БелАЭС. «Строительство Белорусской АЭС отстает от графика, в том числе из-за нехватки персонала. Квалифицированные кадры покидают площадку из-за значительного снижения заработных плат», - говорилось в докладе.