закрыть
9 января 2017, понедельник, 13:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Рабочий МТЗ: Нет зарплаты – до двух не считаем

18
  • 9.01.2017, 11:51
  • 2,372

Рабочие Минского тракторного завода хорошо помнят стотысячные митинги 1990-х.

Сытые годы для МТЗ закончились в начале 1990-х в связи с кризисом в СССР. Заводчане организовали забастовку и участвовали в «первом белорусском Майдане». Бывший депутат парламента и известный профсоюзный активист Сергей Антончик в интервью tut.by вспоминает те события.

- В апреле 1991-го бастовали большинство белорусских предприятий, около сотни минских. На МТЗ искрой стало повышение цен на талоны для еды: в один день они стали дороже почти вдвое. На предприятиях действовали ячейки рабочего союза, в который входили наиболее образованные и авторитетные рабочие, большинство из них были членами БНФ. Ломалась эпоха, разрушалась советская империя. Назревал конфликт между людьми, которые хотели жить по-другому, и коммунистической номенклатурой.

Антончик считает, что последствия белорусских забастовок были фатальными для СССР.

- Беларусь считалась последним форпостом коммунистического заповедника. И когда поднялись наши рабочие, это было настолько сильно, настолько организованно, что стало неожиданным для партийной номенклатуры. В Беларуси после этого никогда больше не подняла голову Компартия, в отличие от России и Украины. Это были самые мощные забастовки во всем СССР. Говоря сегодняшним языком, это был первый белорусский Майдан. Бастовали по всей стране. Даже в маленькой Орше на митинги выходили 10-15 тысяч человек. В Минске 4 апреля было около 100 тысяч митингующих, 10-го - около 70 тысяч, 23-го - около 50 тысяч, 24-го - около 30 тысяч.

Еще один выход рабочих МТЗ на улицу произошел в 2001 году. Почти тысяча заводчан перекрыла движение транспорта на улице Долгобродской из-за двухнедельной задержки зарплаты. Разошлись после обещания руководства повысить зарплату.

Хорошо помнит то время и другой собеседник издания — начальник одного из десятков конструкторских бюро МТЗ Василий Гнедчик.

— Поначалу я не знал, как воспринимать развал СССР. Я считал, что он вечный. Наши основные рынки сбыта резко просели, и спрос на тракторы упал в разы. Наиболее революционными были «кузнецы» (рабочие кузнечного цеха. — ред.). Нет зарплаты — до двух не считают, — говорит он.


Мнение

Гибридная система имени Шарикова
Гибридная система имени Шарикова Игорь Эйдман
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции
Новогодняя стрельба: очень много вопросов к милиции Олег Волчек
Такие суды нам не нужны!
Такие суды нам не нужны! Михаил Пастухов
Новогодний триллер
Новогодний триллер Ирина Халип


Интервью

Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Наталья Радина: Спецслужбы работают против Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Дмитрий Бондаренко: В России принято решение об отстранении Лукашенко от власти
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Леонид Злотников: Возможен дефолт
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле
Давид Смолянский: Лукашенко помогал строить диктатуру в Венесуэле