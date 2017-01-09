Главу МВД Германии просят защитить страну от российских хакеров 9.01.2017, 11:57

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Глава фракции СДПГ в бундестаге призвал главу МВД Германии и администрации крупнейших соцсетей срочно усилить киберзащиту.

После доклада спецслужб США о кибератаках со стороны России глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Томас Опперман обратился к министру внутренних дел ФРГ Томасу де Мезьеру с призывом усилить киберзащиту Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) от возможных хакерских взломов.

Об этом политик заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в понедельник, 9 января. Опперман призвал руководство крупнейших социальных сетей блокировать ботов, автоматически распространяющих фальшивую политическую информацию. По его словам, фейковые новости и сообщения, разжигающие ненависть, должны удаляться администрацией соцсетей в течение 24-х часов, передает Немецкая волна.

5 января американские разведслужбы представили действующему президенту США Бараку Обаме отчет о кибератаках, произведенных в период предвыборной гонки. По их данным, хакеры действовали под руководством высокопоставленных российских чиновников. Обама, в свою очередь, предупредил о возможном вторжении российских хакеров в системы тех европейских стран, в которых в скором времени предстоят выборы.