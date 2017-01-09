Михаил Ковальков: Руководители опасаются выступлений рабочих 9.01.2017, 12:05

Михаил Ковальков

По мнению лидера Свободного профсоюза, ситуация в стране напрашивается на параллель с 1917 годом.

Председатель Свободного профсоюза Белорусского Михаил Ковальков рассказал praca-by.info, чего ожидает от наступившего года.

– 2016 год был годом сокращением объемов производства, падения реальных зарплат работников промышленности, ростом цен и, как следствие, обеднения народа. Получился год нелегким и для нашего профсоюза. Не прекращается давление на членов СПБ с целью их выхода из наших рядов. По этому и другим признакам мы делаем вывод, что руководители предприятий опасаются возможных как стихийных, так и организованных выступлений рабочий в связи с падением жизненного уровня.

Безусловно, хотелось бы увидеть в новом году перемены к лучшему. Но если оценивать ситуацию объективно, то можно прогнозировать, что улучшения маловероятны. Опять поставлена задача выйти по стране на среднюю зарплату в 500 долларов – без каких-либо экономических предпосылок. Вновь власти наступают на старые грабли, за 22 года правления Лукашенко, как видим, никаких выводов не сделано. Поэтому я думаю, что спад в нашей экономике продолжится.

Но надежда не исчезает. Я в шутку провожу такую параллель: в 1894 году короновали Николая II. А в 1917 произошла революция, и он отрекся от престола. Через 100 лет, в 1994 году, в нашей стране «короновали» Александра I. Посмотрим, продолжится ли историческая параллель. Говорю, конечно, в шутку, но как же хочется, чтобы во главе государства стояли нормальные, адекватные люди, чтобы страна развивалась, и каждый чувствовал себя человеком.