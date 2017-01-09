На смену сильным морозам придут потепление и снег 9.01.2017, 12:12

Начиная с четверга установится сырая, ветреная с осадками погода.

Период сильных морозов подходит к концу, но им на смену придут снег, порывистый ветер и метели. Об этом tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии Дмитрий Рябов.

Первую половину недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе.

10 января, во вторник, преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Температура ночью −11…−17 °С, при прояснениях −18…−24 °С; днем −6…−12 °С.

11 января, в среду, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура ночью −12…−19 °С, при прояснениях −20…−23 °С, в отдельных районах по юго-востоку −9…−11 °С; днем −5…−10 °С.

Начиная с четверга власть над погодой возьмет Атлантический циклон с центром над Скандинавией, его атмосферные фронты будут проходить через нашу страну. Северные ветра сменятся на юго-западные. Установится сырая, ветреная с осадками погода.

12 января, в четверг, ночью в отдельных районах, днем на большей части страны кратковременный снег. В отдельных районах метель, на дорогах гололедица. Температура ночью −7…−12 °С; днем −2…−8 °С, в крайних западных районах 0…-1 °С.

13 января, в пятницу, на большей части территории Беларуси снег. В отдельных районах страны метель, усиление ветра порывами до 15−17 м/с, на дорогах гололедица. Температура ночью −1…−7 °С, при прояснениях до -13 °С; днем −5…+1 °С.

В выходные дни на большей части территории страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха: в субботу ночью −1…−8 °С, при прояснениях до -10 °С; днем −4…+1 °С. В воскресенье ночью −3…−10 °С, при прояснениях до -13 °С; днем −6…+1 °С.