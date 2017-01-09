Боевик «ДНР» обстрелял полицейских в Москве 3 9.01.2017, 12:21

Инцидент произошел утром в воскресенье на юго-востоке столицы РФ.

Мужчина на улице Васильцовский Стан хладнокровно расстрелял своего соседа. Также стрелок ранил полицейских во время перестрелки. До этого мужчина уже стрелял на детской площадке.

Как сообщает РЕН ТВ, открывший стрельбу Сергей Остапенко ездил воевать на Донбасс в качестве добровольца, он провел среди «ополченцев» 5 месяцев. Сначала он был бойцом, а позднее инструктором.

«Московский комсомолец» пишет, что жертвой Остапенко стал москвич Сергей Орехов 43 лет, который был в гостях и вышел в тот момент от своих друзей. По предварительной версии, Остапенко попытался ограбить тезку, а когда тот отказался отдать ему кредитную карту, открыл огонь.

Выстрелы услышал консьерж, который и вызвал полицию.

К этому моменту Остапенко успел убежать на соседнюю улицу. Когда водитель полицейской машины вышел из салона, Остапенко открыл огонь. Первый выстрел угодил в бронежилет, задев лямку, — пострадал сержант. Второй экипаж, подоспевший на помощь, также попал под обстрел. Младшего сержанта также спас бронежилет, но все же дробь угодила в плечо, его также пришлось госпитализировать. После этого Остапенко направил ружье себе в лицо и нажал на спусковой крючок. При себе Остапенко имел патронтаж с патронами, сумку, охотничий нож и разрешение на добычу пушных зверей. Еще несколько патронов изъяли в квартире.

Российские СМИ также сообщают, что Сергей Остапенко три месяца угрожал родне убийством. Отмечается, что он был уволен из стрелкового клуба, в котором работал инструктором. По словам источника из окружения семьи стрелка, девушка преступника испытывала финансовые трудности, и ее родителям пришлось взять кредит, чтобы пара сыграла свадьбу. Известно, что жена ушла от мужчины и не находилась в Москве, когда он вышел на улицу с ружьем.