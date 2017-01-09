В Китае испытали самолет на водородных топливных элементах 9.01.2017, 12:36

Страна стала третьей в мире после США и Германии, кому удалось это сделать.

Китай сообщил об успешных испытаниях самолета с водородными топливными элементами. По сообщениям СМИ, страна стала третьей в мире после США и Германии, кому удалось это сделать. Самолет сумел подняться на высоту 320 метров, а его системы стабильно работали при температуре минус 20 градусов по Цельсию, пишет ria.ru.

Самолет был разработан на базе двухместного электрического китайского самолета RX1E учеными из провинции Ляонин. Водородный топливный элемент питал бортовые системы, электромотор и подзаряжал аккумулятор.

Разработкой топливного элемента, который преобразует химическую энергию топлива в электрическую, занимались ученые Даляньского бюро химических исследований Академии наук Китая. В монтаже системы на самолете им помогали специалисты Ляонинского авиационного научно-исследовательского института.