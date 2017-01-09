Житель Лепеля: Разве на зарплату в 300 рублей можно прокормить семью? 9.01.2017, 12:39

Фото: tut.by

Жители Витебской области рассказали о наболевшем.

Население Минска с каждым годом продолжает расти и скоро приблизится к отметке в 2 миллиона. А если посчитать студентов и тех, кто работает в столице, то эта отметка уже достигнута. Таким образом, получается, что на сегодня в Минске сосредоточено почти 20% населения страны и цифра продолжает увеличиваться.

Многие белорусы стремятся уехать из сел и небольших городов если не в столицу, то хотя бы в областные центры или города покрупнее. Мол, там и инфраструктура развита, и работа есть, и возможности другие.

Чего так не хватает проживающим в небольших городах? С vkurier.by поделились своими рассуждениями жители Лепеля Витебской области. И, надо сказать, их ответы составляют типичную картину жизни в маленьком городе.

«В Лепеле не хватает работы, – рассказал 36-летний Сергей, строитель. – Вакансий совсем мало, да и зарплату предлагают не больше 300-350 рублей. Разве на эти деньги можно прокормить семью? Например, я уже почти год работаю под Минском. В понедельник утром уезжаю в столицу, в пятницу вечером возвращаюсь домой, к жене и детям. Семью вижу только на выходных. А что делать? Там я получаю в среднем 80 рублей. В Лепеле мне столько не заработать. Но переезжать в Минск не планируем: жилья там нет, снимать дорого, да и детей в садик и в школу определить сложно. А в Лепеле у нас свой дом – от родителей остался. Так и живем».

Действительно, в Лепеле, как и во многих других городах, с работой сегодня все непросто. Многие предприятия находятся не в лучшем экономическом положении, проводится их реорганизация и сокращение штатов. Например, недавно в Лепеле объединили ремонтно-механический и электро-механический заводы.

А на что еще жалуются лепельчане?

«Нашему городу не хватает большого магазина, в котором бы можно было купить все в одном месте и со скидками, например, «Евроопта», – заметил 52-летний Александр, водитель. – Некоторые лепельчане один-два раза в месяц ездят в Полоцк, Витебск, Минск, или хотя бы в Бегомль, где находится небольшой «Евроопт», чтобы закупиться. В частных магазинчиках в Лепеле тоже есть недорогие товары, но в поисках их нужно объехать весь город. В одном купить дешевле кофе, во втором – фрукты, в третьем – подсолнечное масло. А был бы большой магазин, можно было бы приобрести все в одном месте».

На лепельские магазины жалуются и молодые мамы, отмечая, что выбор детского питания, одежды и обуви для малышей в них очень ограничен:

«Чтобы одеть и обуть детей мы выбираемся в Витебск, Полоцк или Минск, – рассказала мама двоих малышей, продавец Татьяна. – Особенно проблематично в Лепеле купить детскую обувь: в универмаге очень дорого, а на рынке качество оставляет желать лучшего, даже на сезон ботинок не хватает. А в больших городах можно что-то и по акции прикупить. Хорошо, если бы у нас появилась Mothercare, Веll Bimbo, Kari kids или другие магазины для детей, где во время акций можно приобрести качественные вещи по доступной цене.

Катастрофически не хватает в городе детских площадок и игровых центров. Несколько лет назад построили одну площадку в парке, где летом собирается чуть ли не весь Лепель, и все. Во дворах многоэтажных домов песочниц, горок и качелей практически нет. А зимой малышню и вовсе отвести некуда: ни одного игрового центра. Поэтому, когда приезжаем в тот же Витебск, всегда посещаем «Джунгли».

Хорошо, что хотя бы в школе искусств и в РДК кружки есть, где школьники могут заниматься в свободное от учебы время, а то так и сидели бы в интернете целый день».

А ведь маленьких детей в Лепеле немало: многие семьи воспитывают по два-три ребенка. И рады были бы родители отдать небольшую сумму за посещение игрового центра. Да вот только где его взять? Не лучше обстоят дела и с развлечениями для молодежи.

«Молодежи в Лепеле пойти некуда – пожаловалась 23-летняя Анастасия. – Раньше можно было отправиться в «Кабак», но в последнее время делать там ничего. Заведение превратилось в настоящую помойку: много малолетних, пьяных, мат, драки.

Летом здесь хорошо: красивая природа, шикарное озеро, шашлык можно сделать, у костра посидеть, на тот же фестиваль «В гости к Лепельскому Цмоку» сходить, а зимой? Многие ездят в Новолукомль в диско-клуб «Титан» только потому, что в Лепеле отдохнуть культурно негде.

Лично я выбираюсь к друзьям в Витебск или в Минск, чтобы хотя бы в боулинг сходить или в нормальный кинотеатр. Почему бы не открыть что-то культурное и в Лепеле? Потом говорят: молодежь спивается. А что ей еще делать, если пойти отдохнуть элементарно некуда?»

Наверняка, те проблемы, которые обозначили лепельчане: отсутствие нормальной работы, крупных магазинов, развлечений для молодежи и детей, характерны и для многих других райцентров нашей республики. А потом мы удивляемся, почему все так стремятся уехать в столицу или в большой город. А что еще остается?