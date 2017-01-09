КГБ замалчивает расследование дела о прослушке белорусов 2 9.01.2017, 12:43

Громкое дело, ставшее в 2015 сенсацией, может так и не дойти до суда.

29 октября 2015 года КГБ Беларуси сообщило о задержании преступной группы, члены которой три года прослушивали помещения, телефонные переговоры Skype, Viber и WhatsApp государственных чиновников, сотрудников МВД, МЧС, а также журналистов государственных и негосударственных СМИ.

Всего, по заявлению КГБ, жертвами незаконной прослушки стали около 2000 белорусов.

Тогда многие люди называли информацию сенсацией и ждали громкого судебного процесса над задержанными, находящимися в СИЗО. Однако более чем через год узнать, на каком этапе находится расследование и действительно ли преступников ожидает суд, так и не удалось, сообщает сайт baj.by.

Первый заместитель председателя КГБ Игорь Сергеенко в ответе на обращение ОО «Белорусская ассоциация журналистов» сообщил, что данные предварительного следствия не разглашаются.

Сообщить обстоятельства дела отказался по телефону и официальный представителя комитета Дмитрий Побяржин. В связи с этим, возможно, громкое уголовное дело может так и не дойти до суда. В любом случае ОО «БАЖ» будет следить за этой историей.