Доллар вырос на торгах в Минске 9.01.2017, 12:52

На первых на этой неделе валютных торгах белорусский рубль снизился к американской валюте.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, американская валюта, добавила сегодня 0,0059 пункта — 1,9597 белорусского рубля.

А вот две другие основные иностранные валюты в понедельник сдали позиции: евро потерял 0,0026 пункта — 2,0650 белорусского рубля, а российский рубль снизился на 0,0046 пункта — 3,2723 белорусского рубля за 100 российских.