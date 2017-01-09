Видеохит: Пакистанец расколол головой 43 кокоса 9.01.2017, 12:59

Житель Пакистана намерен повторить рекорд как минимум 50 раз, чтобы «страна им гордилась».

Пакистанский спортсмен Рашид Насим установил рекорд, за 60 секунд разбив головой 43 зеленых кокоса. Об этом сообщает издание Hindustan Times (перевод – lenta.ru).

Чтобы достичь такого результата, тридцатилетний житель Карачи тренировался в течение шести месяцев. Хотя он занимается боевыми искусствами, во время подготовки ему не удалось избежать травм.

Это не первый рекорд, который установил Рашид Насим. Как сообщает Daily Mail, около года назад он за 60 секунд расколол головой 210 грецких орехов.

«Я пять раз пытался попасть Книгу рекордов Гиннесса, — заявил Насим. — Моя цель — поставить 50 рекордов, чтобы страна мной гордилась».