Леонид Заико: В Кремле решили поставить белорусского диктатора на место 25 9.01.2017, 13:04

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Снижение поставок российской нефти лишает Лукашенко последних денег.

Как сообщил сегодня «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники, Россия еще больше сокращает поставки нефти в Беларусь. В первом квартале 2017 года экспорт нефти в страну будет уменьшен на 12% и составит всего лишь 4 миллиона тонн, вместо планировавшихся 4,5 тонн.

О причинах и последствиях таких действий со стороны РФ charter97.org поинтересовался у экономиста Леонида Заико.

— Это очень хороший жест со стороны Кремля, я думаю. Сейчас действует великолепное решение Обамы ввести эмбарго на поставки товаров из России. После этого российское сельское хозяйство и другие отрасли стали развиваться. А Беларусь сидит на российской нефтяной игле: до 40% валюты составляла российская переработанная нефть. Поэтому, чтобы вернуть нас к жизни и все расставить по своим местам, Кремль принял это весьма удачное решение.

— Почему в Кремле прибегают к таким мерам по сокращению поставок нефти в Беларусь?

— Потому что это Россия. А с Россией нужно разговаривать с умом, а не кидаться словами, мол, то поеду, то не поеду (на саммит ЕАЭС — прим. charter97.org), то говорить что-то неприятное. Россия — это большая страна, а Беларусь маленькая. Каждый сверчок должен знать свой шесток.

— То есть, это определенный метод давления на Лукашенко?

— Ну как вам сказать. Это все — явление геоэкономики. Так вот в геоэкономике абсолютно все связано с властью, с властными функциями. Поэтому если где-то какую-то власть хотят ограничить или поставить на место, то просто нужно ограничить возможности этой власти.

Каждый миллион тонн нефти для Беларуси в лучшие годы давал 400 миллионов дохода. Беларуси на свои потребности нужно всего 7 миллионов тонн. Остальное — это торговля, то есть, мы торговали российской нефтью. Например, мы Германии продавали чистую непереработанную нефть на миллиард долларов. Немцы говорили, что в Беларуси нет демократии, но покупали! Поэтому давайте все поставим на свои места. Если снижаются поставки нефти, то Беларуси придется начать поощрять свой бизнес и свое производство, а не торговлю нефтью. Может быть, так будет лучше? Страна должна жить своим умом и своими мозгами, а не за счет чужой нефти.

Напомним, Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь именно в период обострения противоречий между Кремлем и режимом Лукашенко. В 2016 году Беларусь получила только 18 миллионов тонн нефти вместо 24-25 миллионов тонн, как в предыдущие годы. Планировалось, что 18 миллионов тонн Беларусь получит и в 2017 году, но теперь эта цифра может быть меньшей, а это очень существенное обрезание финансирования Лукашенко.