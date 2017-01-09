Генконсул Польши в Бресте: Поляки и белорусы вместе сражались против общих врагов 3 9.01.2017, 13:07

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Петр Козакевич

Генеральным консулом Республики Польша в Бресте Петр Козакевич был назначен в конце минувшего года.

Свое первое интервью в этой должности дипломат дал «Вечернему Бресту».

– Чем Брест может привлечь ваших соотечественников? В Польше что ни город – то замок, что ни местечко – то арена исторических событий. Как вы думаете, насколько Брест интересен полякам?

– Думаю, интересен. Выделил бы несколько основных моментов. Во-первых, история Бреста и региона не может быть неинтересной для поляка – многие из жителей Польши и Беларуси связаны кровными, родственными узами.

Во-вторых, на территории Брестской области существует много кладбищ, на которых покоится прах поляков. Некоторые из них знамениты, о некоторых знают только близкие родственники. Но все эти люди важны для нашей общей истории.

В-третьих, исторически мы, поляки и белорусы, вместе сражались против общих врагов.

И, в-четвертых, Белорусское Полесье. Это природное достояние, которое вам удалось сберечь. Это уникальный природный уголок, которого в Европе больше нет.

– Беларусь и Польша осуществляют много общих проектов, в том числе и на региональном уровне. Насколько эта тенденция перспективна?

– На встрече с руководителями Брестской области мы сразу, вместе, отметили отличный проект восстановления усадьбы Рейтанов в деревне Грушевка Ляховичского района. Рейтан – герой Польши, восстановление его родового поместья прекрасный пример сохранения общей исторической памяти.

Польша открыта для сотрудничества с Беларусью. Мне довелось участвовать в работе комиссий по развитию трансграничного сотрудничества. Убедился, что между представителями деловых кругов наших стран нет больших проблем – все настроены на взаимовыгодное сотрудничество.

Уверен, что для развития наших отношений огромную пользу принесет осуществление проекта восстановления судоходства от Днепра до Балтийского моря (в том числе по Висле), одной из главных составляющих которого является Днепровско-Бугский канал (от Пинска до Кобрина).

Очень важно, что эффективно сотрудничают наши службы по предотвращению природных катаклизмов – в Беларуси это сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций.

Всем известно отличное взаимодействие пограничных и таможенных служб наших стран, позволяющее предотвратить преступления на границе.

В свободной экономической зоне «Брест» созданы десятки совместных белорусско-польских предприятий. И это только несколько примеров – перспективы сотрудничества очень велики.

– Граждане Польши, воспользовавшись правом безвизового посещения Августовского канала, могут на несколько дней посетить и Гродно, который находится в 20 км от Польши, в то же время городская граница Бреста проходит по государственной границе Беларуси и Польши. Но приехать к нам без оформления виз поляки не могут… Как Вы к этому относитесь?

– То, что Беларусь ввела безвизовый режим для посещения Августовского канала и Беловежской пущи, – это замечательно. Безусловно, открытие для поляков Гродно, а со временем и Бреста, могло бы ускорить процесс упрощения пересечении границы в рамках приграничного «малого» движения.

Насколько я информирован, все основные документы подписаны. Остались некоторые технические вопросы организации подобного движения с белорусской стороны.

Справка. Петр Козакевич родился 23 апреля 1954 года в Кракове. Окончил Ягеллонский университет, Школу предпринимательства и управления (Краков). Соучредитель и президент Польско-Украинского института в Кракове (1996-1998), основатель и первый директор Польского института в Киеве, сотрудник Посольства Республики Польша в Беларуси, директор Польского института в Минске (2006-2013). С 2015 года – член Национального совета развития при президенте Польши.