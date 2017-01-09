Пять доказательств, что рождественский турнир – это фейк 34 Алесь Коваль, by.tribuna.com

9.01.2017, 13:54

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Фейковая радость, фейковые любители, фейковые соперники.

7 января на «Чижовка-Арене» завершился 13-й рождественский турнир на призы Лукашенко. В десятый раз победителем «неофициального чемпионата мира среди ветеранов» (определение, которое очень любят госСМИ) стала команда Беларуси, за которую под первым номером выступает диктатор.

Кого-то турнир сводит с ума, кто-то уверен, что из него можно сделать конфетку, однако, если говорить прямо, в настоящий момент — это очень сомнительное мероприятие, которому уделяется неоправданно много эфирного времени. И мероприятие сомнительно именно из-за того, как его преподносят журналисты, или из-за того, как его преподносят журналистам. Подмена понятий, ложные обещания, которые не опровергаются, извращенная интерпретация действительности, навязчивость – обычные медиагрехи, сопутствующие рождественскому турниру.

Анонс участия Шатана и Каралахти, которых и близко не было на турнире

За несколько дней до старта мероприятия на сайте спортивного клуба диктатора появились составы участвующих команд. Тогда казалось, что словаки везут в Минск настоящих звезд хоккея. В составе команды значилось немало известных игроков. Это бывшие звезды мирового хоккея Мирослав Шатан и Любомир Вишневски, а также менее знаменитые Любомир Секераш, Петер Подградски, Мартин Штрбак, Рихард Капуш и Растислав Павликовски.

Именно такой состав команды Словакии значился на сайте спортивного клуба Лукашенко вплоть до первого дня рождественского турнира. Новость об участии этих звезд разместил целый ряд СМИ. Среди них, к примеру, БелТА.

Однако в Минск не прилетели пять из семи названных выше игроков – Шатан, Вишневски, Подградски, Капуш, Павликовски. Как пояснила позже пресс-секретарь ФХРБ Евгения Никитина, это связано с тем, что окончательные составы на турнир были утверждены лишь утром 4 января (то есть в день начала турнира). До этого, мол, были предварительные ростеры.

На недоезде звезд государственные каналы и издания внимания особо не акцентировали, если вообще хоть где-то упоминали про это.

Еще интереснее ситуация с финской дружиной, где обещали участие бывшего игрока минского «Динамо» Йере Каралахти. Причем брутальный защитник присутствует и в окончательной заявке команды (скриншот сделан 8 января).

Обратите внимание на то, что значительная группа хоккеистов не имеет игрового номера. Из девяти таких игроков на лед выходил лишь защитник Ян Латвала – правда, только в одном матче.

Что касается непосредственно Каралахти, то в Беларуси его не было. 5 января он выложил в Instagram вот эту фотографию.

В разгар рождественского турнира Йере присутствовал на домашнем матче ХИФКа. При этом находясь в ростере выступавшей в Минске команды Финляндии. Что, кстати, ввело в заблуждение многие белорусские СМИ. В том числе государственные.

Засилье профессионалов в команде Беларуси

С хозяевами pождественского турнира ситуация получилась диаметрально противоположной. За команду сыграли те, кого как раз не ждали. В составе дружины Лукашенко засветились аж 12 действующих игроков. При том, что изначально в заявку попали «только» пять профессионалов.

Остановимся на этом моменте. Изначально за команду Беларуси были заявлены защитник «Шахтера» Александр Рядинский, форварды «горняков» Ярослав Чуприс и Андрей Михалев, а также нападающие Вячеслав Лисичкин («Неман») и Даниэль Корсо («Юность»).

По ходу турнира число профессионалов в белорусской команде росло, как на дрожжах. К первоначальной пятерке добавились голкипер «Юности» Дмитрий Мильчаков, защитник выступающего в ВХЛ-Б «Ростова» Андрей Глебов, оборонца «Металлурга» Ярослав Масленников, а также форварды Алексей Ефименко («Юность») и Максим Слыш («Кременчуг» из чемпионата Украины).

В финале за команду Лукашенко сыграли также защитники Константин Дурнов из «Шахтера» и Андрей Коршунов, выступающий за «Неман». Однако на лед они выходили неофициально – в протоколе матча эта пара не значится. Итого: на любительском pождественском турнире в составе команды Беларуси оказалось 12 профессионалов, то есть полкоманды!

Добавим к этой дюжине Сергея Заделенова и Константина Кольцова, завершивших карьеру чуть больше месяца назад. Кажется, эта сборная была бы конкурентоспособна даже в Экстралиге.

Сгон зрителей

Какой может быть посещаемость турнира по любительскому хоккею в Беларуси? В стране, где посещаемость национального чемпионата уже много лет не дотягивает до тысячи зрителей. Где товарищеские матчи национальной сборной собирают всего пару тысяч болельщиков.

Зато на матчах «неофициального чемпионата мира среди любителей» «Чижовка-Арена» была заполнена под завязку. Причина проста: пригласительные на матчи распространяются Мингорисполкомом по учреждениям образования. И, по сути, являются не пригласительными, а «очень пригласительными».

Причем полные трибуны настолько важны для организаторов, что те подстраховываются и обязывают некоторые группы школьников и студентов прийти к стадиону в качестве резерва, чтобы в случае обнаружения свободных мест закрыть свободное пространство.

Вот как зазывали на турнир в БГТУ.

Данное сообщение было размещено в закрытой группе, но кто-то из студентов сделал скриншот записи. Декану пришлось изрядно понервничать. Или тут нечего стыдиться?

К слову, «сгоняют» на данное мероприятие не только школьников и студентов. Посетить матчи с участием Лукашенко – правило хорошего тона в высших кругах власти. Так, на матче хозяев с командой ОАЭ правительство присутствовало едва ли не в полном составе. В перерыве при желании можно было запросто провести внеочередное заседание.

Ненастоящая сборная России

На протяжении долгого времени единственным достойным для команды Беларуси соперником была Россия. В ее составе выступали, в том числе бывшие звезды мирового хоккея. В 2015 году за Россию сыграли Андрей Коваленко (620 матчей в НХЛ) и Алексей Яшин (850 игр в главной лиге мира). В тот год эта команда выиграла Рождественский турнир, а хозяева были вынуждены довольствоваться вторым местом.

Вот что о pождественском турнире написал бывший вице-президент КХЛ Владимир Торжков, не раз приезжавший в Минск вместе с хоккейной командой «Газпрома». В последние годы команду «Газпрома» в Минск по каким-то причинам не приглашают.

– В 2016-ом году вместо россиян-победителей 2015-го года приглашена была заурядная по российским меркам любительского хоккея команда, представляющая участковых милиционеров Смоленска, белорусскими СМИ в анонсах, репортажах и сообщениях представляемая как ветеранская сборная России <…> В этот раз от России приглашена заурядная команда «Самрау» из Уфы, которую оргкомитет будет выдавать за сборную России, – как в воду глядел Торжков.

Если раньше команда России была единственной, кто мог навязать борьбу белорусам (три победы на Рождественских турнирах говорят сами за себя), то в последние два года восточные соседи даже не выходят в финал. Обыгрывать Финляндию у команды Лукашенко пока получается. Пусть и с 12 профи в составе.

Список бомбардиров Рождественского турнира

Алесь Коваль, by.tribuna.com