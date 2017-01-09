Трое случчан замерзли насмерть

Трое случчан замерзли насмерть10
- 9.01.2017, 13:17
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Обстоятельства, при которых замерзли жители Слуцка, пока неизвестны.
В Слуцке на данный момент три человека погибли, а трое пострадали от обморожения, сообщает «Кур’ер». Станция скорой медицинской помощи и приемный покой Слуцкой больницы пока недоступны для оперативного комментария. Неизвестны обстоятельства, при которых люди погибли.
Утром 8 января сообщалось о двух жертвах за минувшие сутки. Таким образом, воскресный день добавил Случчине еще одного погибшего.
Как сообщил телеканал ОНТ, один из погибших не дошел до собственного дома несколько метров.