Трое случчан замерзли насмерть 10 9.01.2017, 13:17

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Обстоятельства, при которых замерзли жители Слуцка, пока неизвестны.

В Слуцке на данный момент три человека погибли, а трое пострадали от обморожения, сообщает «Кур’ер». Станция скорой медицинской помощи и приемный покой Слуцкой больницы пока недоступны для оперативного комментария. Неизвестны обстоятельства, при которых люди погибли.

Утром 8 января сообщалось о двух жертвах за минувшие сутки. Таким образом, воскресный день добавил Случчине еще одного погибшего.

Как сообщил телеканал ОНТ, один из погибших не дошел до собственного дома несколько метров.