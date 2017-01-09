Белорусских подростков возят на тренировки в РФ к неонацистам 15 9.01.2017, 13:21

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Последнюю тренировку военизированная организация Enot Corp, по ее словам, согласовала с белорусскими властями «выше регионального уровня».

В сети появился отчет с очередных сборов, проведенных российской военизированной организацией Enot Corp.

На видео фигурируют подростки в камуфляжной форме, масках и с лукашенковским флагом в руках, сообщает «Радыё Свабода».

Сборы, которые сами боевики называют «военно-тактической игрой имени Архистратига Михаила», состоялись 20 ноября в подмосковной деревне Бывалино при активной поддержке местного православного духовенства. На этот раз сюда приехали две сотни молодых людей со всей России, команда из Донецка, а также до 30 белорусских «курсантов» — подростков в возрасте 11-17 лет.

По словам организаторов, задача сборов заключается не только в «патриотическом воспитании», но и в том, чтобы научить подростков тактике ведения реального боя. «Вместо оружия используется лазертаг, а в остальном условия максимально приближенные к боевым», — пишут «еноты» на своем сайте.

Обычно игра длится сутки без перерыва. Дети отрабатывают навыки стрельбы, захвата объектов инфраструктуры, взятия пленных. В качестве главного инструктора выступает Роман Теленкевич, он же «Водяной», — боевик, который не только воевал на Донбассе, но и разоружал другие отряды так называемой «ЛНР».

На видео он говорит, обращаясь к детям: «Не думайте, что вы приехали отдохнуть и хорошо провести время. Вы здесь, чтобы получить знания и после применить их на практике».

Еще один инструктор Михаил Камаляткин — сослуживец Теленкевича по Enot Corp, также воевал на стороне сепаратистов в 2014-2015 годах. Камаляткин подтвердил журналистам факт присутствия белорусов на сборах.

«Приезжали человек 25-30, их сопровождали несколько инструкторов из Беларуси. По возвращении домой никто из участников не жаловался на проблемы с КГБ», — сказал боевик.

Впервые о том, что белорусских подростков возят на тренировки к неонацистам, стало известно в апреле 2016-го. Тогда занятия проводились Enot Corp. совместно с диверсионно-разведывательной группой «Русич», которую возглавляет нацист Алексей Мильчаков. Событие вызвало общественный резонанс, и на июльские сборы белорусские дети уже не ездили. Однако в сентябре белорусы вновь оказались в лагере «енотов». Правда, на этот раз они присоединились к другим командам и не регистрировались официально. По словам организаторов, это было сделано, «чтобы не вызвать недовольства на родине».

Теперь же команда из Беларуси даже имела отличающийся от остальных камуфляж. На лицах - белые маски, в руках — большой красно-зеленый флаг. Лица некоторых взрослых на видео замазаны (для чего нужна такая конспирация, боевики не уточняют).

Юридический статус Enot Corp. получили недавно — они зарегистрированы Минюстом России как общественная организация. В нее входит молодежное подразделение «Младоеноты», работающее именно с подростками. Прошлой осенью Минск посетил один из руководителей структуры — боевик Антон Горохов. Он опубликовал в социальной сети свои фото на фоне Национальной библиотеки с подписью «Енотный десант в Беларуси».

Журналисты связалась с Гороховым, чтобы выяснить, зачем боевик посещал Минск.

«Мы приезжали на переговоры с местными органами власти. Есть коммерческий интерес. По просьбе ваших властей подробности не разглашаются», — сказал он. Но после добавил, что «цель переговоров — формирование совместной программы подготовки юношей к службе в армии», а уровень переговоров был «выше регионального».