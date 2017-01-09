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Ученые разработали необычные очки

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  • 9.01.2017, 13:44
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Международная группа ученых из Германии и Великобритании разработали очки с памятью.

Прибор фиксирует и запоминает все, на что смотрит его владелец. При необходимости в очках можно прокручивать пленку назад и возвращать предыдущие зафиксированы изображения, пишет сайт inform-ua.info.

Новый тип очков наиболее пригодится людям, которые имеют склонность что-то забывать. Гаджет поможет своему владельцу находить потерянные вещи.

Кроме того увиденные объекты можно маркировать. Ученые говорят, что объектам можно будет давать ярлыки. Это еще больше упростить процесс поисков. Этот принцип можно будет применять даже на производствах. В продаже очки появятся уже через несколько месяцев.


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