Литва останавливает создание центра данных из-за связей с ФСБ России 2 9.01.2017, 13:45

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Центр данных под Вильнюсом, по данным литовской разведки, может быть соединен с российским шпионским центром.

Литовские ведомства предприняли действия с тем, чтобы остановить реализацию планов предпринимателей по созданию недалеко от Вильнюса крупнейшего в стране центра данных. Разведка предупредила, что он может быть соединен с российским шпионским центром, пишет delfi.lt.

Опираясь на материал Департамента госбезопасности (ДГБ), негативное заключение относительно проекта компании Arcus Novus сделала правительственная комиссия, подтвердил BNS глава ДГБ Дарюс Яунишкис.

"По мнению ДГБ, развиваемый Arcus Novus проект центра данных AmberCore из-за связей с Федеральной службой безопасности (ФСБ) России ставит под угрозу национальную безопасность Литвы", - сказал BNS Яунишкис.

По информации из источников BNS, ДГБ предупредил правительство о том, что если соединить центр данных оптоволоконными линиями с Россией, то он может быть подключен к центру радиоэлектронной разведки ФСБ РФ.

Проект центра данных намеревалось развивать дочернее предприятие компании Arcus Novus - AmberCore DC. Эти компании обжаловали заключение правительственной комиссии в суде и утверждают, что проект пока не останавливают.

Акционеры Arcus Novus — в России

Действующая в правительстве Комиссия по оценке соответствия потенциальных участников интересам национальной безопасности вынесла негативное заключение в августе прошлого года. По утверждению комиссии, вразрез с интересами национальной безопасности идет деятельность акционеров предприятий.

По данным Центра регистров, Arcus Novus является единственным акционером развивающего проект центра данных предприятия AmberCore DC. 51% акций Arcus Novus принадлежит зарегистрированной в Дании компании Satgate Holding, а 49% – зарегистрированному в Калининградской области России Валерию Аветисьянцу. По данным социальной сети Linkedin, Аветисьянц является одним из партнеров и учредителей Satgate Holding, учредителем и заместителем директора зарегистрированной в Калининградской области России компании STG, ранее он работал в компаниях "Газинвест групп" и "Газпром комплектация".

По данным BNS, литовская разведка установила, что предприятия через промежуточные зарубежные компании также контролируются российскими гражданами Кириллом Лупандиным, который работает генеральным директором AmberCore DC, Виталием Малашевским, возглавляющим предприятие SatGate группы Arcus Novus, и Борисом Москалюком.

В обнародованном в прошлом году открытом отчете ДГБ Литвы предупредило, что подразделения ФСБ и Министерства обороны России располагают огромными мощностями для проведения кибернетических взломов в Литве, а инфраструктура Литвы используется для кибератак во всем мире.

"Благоприятная ситуация для шпионажа складывается и в силу широких возможностей инфраструктуры информационных технологий (ИТ) Литвы (Интернета, особенно оптоволоконного, пенетрации, технических возможностей и возможностей центров данных, переноса многих услуг в электронное пространство, возможностей анонимных расчетов в электронной валюте "биткоинах" и т. п.)", - говорится в отчете.

В суде — жалобы предпринимателей

Представители компаний обжаловали заключение комиссии в суде. Они утверждают, что в решении комиссии приводятся оскорбительные для деловой репутации и не соответствующие действительности обстоятельства.

Пока идет дело, и государственные органы, и сами предприниматели отказываются от подробных комментариев правовых последствий решения комиссии.

Сейчас суды решают, принять ли жалобу предпринимателей к рассмотрению. Вильнюсский окружной административный суд в сентябре прошлого года отказался принять эту жалобу. Главный административный суд Литвы 4 января вернул ему вопрос о принятии жалобы для нового рассмотрения.

Глава Arcus Novus Видмантас Томкус отказался подробнее прокомментировать BNS утверждения о связях с ФСБ России и сказал, что у него не было возможности ознакомиться с первоисточниками.

"Я лично таких обвинений в свой адрес не слышал. Могу лишь еще раз повторить - пока нет конкретных правовых последствий, остается улучшать правовую систему Литвы", - сказал Томкус.

"Вся проблема в том, что есть только вторичные документы, а у меня практически не было возможности ознакомиться с первоисточниками, из-за которых это протокольное решение было подписано (…) Комментировать можно будет тогда, когда будут факты", - добавил он.

Томкус уверял, что готов сотрудничать с литовскими надзорными ведомствами.

"Мы готовы сотрудничать, принять во внимание все возможные угрозы, которые могут быть установлены. Нам просто хотелось бы диалога", - сказал предприниматель.

Он также отметил отсутствие реакции литовских органов власти. "Имеется справка, с которой у меня лично не было возможности ознакомиться, но она имеется, и на этом все заканчивается (...) Меня удивляет, почему нет официальной реакции наших правоохранительных органов, нет правовых последствий", - сказал Томкус.

В определении суда говорится, что правительственная комиссия дала оценку принятому в феврале 2015 года компанией Arcus Novus решению об увеличении уставного капитала AmberCore DC. Новые акции купила сама Arcus Novus, однако она не обратилась в комиссию относительно оценки соответствия интересам национальной безопасности и, как утверждает комиссия, тем самым нарушила положения закона.

Предприниматели просят признать материалы дела не подлежащими огласке.

Проект стоимостью 60 миллионов долларов

Компания Arcus Novus учредила дочернее предприятие Arcus Innotech в 2009 году, в 2013 году оно было переименовано в Amber Core DC. Реализацию проекта центра данных предприятие начало в 2012 году, в январе прошлого года получило разрешения на строительство, однако строительство пока не начиналось.

В отчете Amber Core DC за 2015 год сообщалось, что во втором квартале 2016 года намечалось подписать предварительный договор о строительстве, в третьем квартале — начать строительные работы и завершить их во втором квартале 2017 года.

По словам директора Amber Core DC по маркетингу Гинтаутаса Мяжятиса, если будет обеспечено финансирование, то строительные работы планируется начать в 2017 году.

"Мы понемногу продвигаем проект, сейчас ждем финансирования. (…) Мы провели конкурс подрядчика на строительство, но пока его не назначили. Мы сделаем это сразу, как только получим финансирование", - сказал BNS Мяжятис.

"Строительство мы планируем начать в этом году, оно должно быть закончено в течение 12-15 месяцев", - добавил он.

В отчете Amber Core DC сообщалось, что по поводу финансирования предприятие намерено обратиться к кредитному агентству США Ex-Im Bank. По словам Мяжятиса, сейчас кредитование под проект планируется получить в финансовых учреждениях Соединенного Королевства.

Мяжятис не стал комментировать, как повлияет на реализацию проекта заключение комиссии о связях Arcus Novus с ФСБ России. "Позволю себе пока это не комментировать", - сказал один из руководителей Amber Core DC. Мяжятис подтвердил обнародованную ранее Amber Core DC информацию о том, что центр данных предприятия должен быть крупнейшим в Литве, а инвестиции в него должны составить примерно 60 млн. долларов (около 57 млн. евро).

Ранее сообщалось, что в центре может быть 600 серверных шкафов.

Основной деятельностью созданной в 2003 году компании Arcus Novus была передача информации спутниковым системам связи. В 2007 году Arcus Novus учредила общественное учреждение Liepiskiu technologiju parkas и дочернее предприятие SatGate, которому передала деятельность по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Arcus Novus являтся членом Литовской аэрокосмической ассоциации, В. Томкус является председателем ассоциации. Предприятие участвовало в создании Литвой первых искусственных спутников Земли LitSat-1 и LituanicaSAT-1.

Президент Даля Грибаускайте в этом году вручила Томкусу награду "за создание прогрессивных, инновативных, приносящих Литве социально-экономическую выгоду видов деятельности и за их развитие в Литве". В сообщении президентского ведомства также подчеркивался его вклад в активизацию сотрудничества Литвы с НАСА и Европейским космическим агентством.