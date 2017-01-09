«Рудобельская показуха» посвятила коммунальщикам веселую песню 2 9.01.2017, 13:50

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Авторы песни призывают не забывать о людях, которые делают «чисто и тепло».

«Скандальный, никому не известная группа АНЫ, которая работает и живет в Октябрьском, дарит рождественскую песню работникам КЖУП», — подписана композиция «Калядна-камунгасная!» на youtube-канале «Рудобельская показуха».

Авторы песни призывают не забывать о людях, которые делают «чисто и тепло».

Кроме хита про орудия труда и мороз, группа разместила в интернете песню про компот.