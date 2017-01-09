«Рудобельская показуха» посвятила коммунальщикам веселую песню

«Рудобельская показуха» посвятила коммунальщикам веселую песню2
- 9.01.2017, 13:50
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Авторы песни призывают не забывать о людях, которые делают «чисто и тепло».
«Скандальный, никому не известная группа АНЫ, которая работает и живет в Октябрьском, дарит рождественскую песню работникам КЖУП», — подписана композиция «Калядна-камунгасная!» на youtube-канале «Рудобельская показуха».
Авторы песни призывают не забывать о людях, которые делают «чисто и тепло».
Кроме хита про орудия труда и мороз, группа разместила в интернете песню про компот.