Злотников: Нынешний кризис - логический финал работы Лукашенко 4 9.01.2017, 13:53

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Леонид Злотников

Фото: tut.by

Альтернативой обнищаю может быть только кардинальная смена экономического курса страны.

"Население уже не может накапливать. Мы залезли в очень глубокую яму, из которой просто так выбраться невозможно. Нужны реформы, альтернатива которым только дальнейшее снижение уровня жизни", - уверен известный белорусский ученый-экономист Леонид Злотников.

При этом Злотников отмечает в интервью thinktanks.by, что "государство уже не может искусственно поддерживать потребление".

По мнению экономиста, нынешний кризис — логический финал работы нашей социальной-экономической модели.

"В прошлые годы проедали много ресурсов, но не своих ресурсов, не тех, что создавала наша экономика. В 2006 году в Беларуси приступили к модернизации экономики, и наши долги того времени как раз шли в основном на инвестиции. В стране тогда была очень высокая доля инвестиций в ВВП, она у нас доходила до 30 и более процентов, тогда как в Казахстане — 16-18%, в России — 20%. Но эти инвестиции не дали отдачи. Предполагается, что инвестиции способствуют росту доходов, но потом приходит момент, когда инвестиции надо возвращать и при том с процентами за пользование ими. И если эти инвестиции не дали прибыль, то прирост уже поддерживать нечем, он уже должен откатиться обратно. Ну, вспомним самые большие инвестиции — в сельское хозяйство. Они не дали отдачи", - говорит Леонид Злотников.

Сейчас Беларусь не получает субсидии за счет дешевых российских энергоносителей, как еще несколько лет назад.

"Конечно, наша промышленность была по этой причине конкурентоспособной, были субсидии — были доходы. То есть заслуги нашего хозяйства в том, что доходы росли, нет. Субсидии составляли 7-8% ВВП, - отметил экономист. - А еще мы проедали большой производственный капитал, который достался Беларуси от Советского Союза — предприятия не модернизировались, технологии устаревали".

Леонид Злотников напоминает, что в 2010 году дефицит текущего счета платежного баланса в Беларуси достигал 13%, это значит, что "мы потребляли больше на 13%, чем производила экономика — и это только за счет текущего счета, а надо же было еще и возвращать ранее взятые кредиты, и тогда мы брали новые долги, вот так и жили".

"Мы потребляли больше того, что могли потреблять. Девальвация 2011 года уменьшила реальные доходы граждан на 16% по сравнению с 2010-м. И произошла некая стабилизация, потребление было снижено, более-менее подравнявшись с возможностями экономики, - отметил экономист. - Но в 2012 году последовала команда правителя поднять зарплату. И ее действительно подняли — на 22%. Давайте представим себе экономику, в которой рост ВВП составил не более 1,5%, а реальная зарплата — 22%! Тут даже не надо быть экономистом, чтобы понимать, что зарплата может увеличиваться только тогда, когда экономика дала больше продукта. Но это удалось в 2012 году — в 2011-м были накоплены неплохие золотовалютные резервы, в конце 2011-го был продан второй пакет акций «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов, были еще и российские кредиты. То есть можно было стабилизироваться. Но искусственное повышение зарплат, правда, чуть меньшими темпами, продолжалось и в 2013 году. А в 2013-м ВВП тоже примерно вырос на 1%. Вы представляете себе страну где разгоняют зарплату два года подряд выше роста экономики?" - сказал Леонид Злотников.

И с 2013 года белорусская экономика стала серьезно терять в конкурентоспособности.

"Мы наращивали до поры такую финансовую пирамидку: брали долги, отдавали старые, потом снова брали. Но бесконечно так продолжаться не могло — и со второй половины 2013 года искусственно поддерживать рост зарплаты Беларусь уже не могла. Падение белорусской экономики ускорила и российская ситуация — белорусские товары стали меньше востребованы на российском рынке, санкции Запада против России, падение цен на нефть, - напомнил Леонид Злотников. - Пришли к моменту, когда поддержка уменьшилась в виде российских субсидий, во-вторых, нам сейчас очень скупо дают в долг. И последние три года заимствования уже идут у населения и предприятий, то есть растет внутренний долг. Есть еще кредиты, взятые предприятиями под гарантии правительства, и ясно, что они сейчас эти долги вернуть не могут, возвращать будет государство. И получается, что в 2017 году, по моим расчетам, долг к выплате составит около 7 миллиардов долларов — более 3 миллиардов кредиты, взятые государством, и проценты по ним, еще около 4-х — кредиты предприятий под гарантии правительства. Эта ситуация — надолго, мы глубоко в ней завязли".

Экономист отмечает, что брать в долг тоже уже становится сложным: "У нас сейчас низкий кредитный рейтинг".

"Население уже тратит половину своих доходов на питание, это ужасный показатель, мы — одна из беднейших стран Европы сейчас. По последней статистике, белорусы стали очень мало тратить на приобретение товаров длительного пользования, на строительство домов и т. д. Население уже не может накапливать. Мы залезли в очень глубокую яму, из которой просто так выбраться не получится. Тут действительно нужны реформы. Альтернатива реформам — только дальнейшее снижение уровня жизни", - подчеркнул Леонид Злотников.