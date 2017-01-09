В Южной Корее создали мороженое от похмелья 3 9.01.2017, 13:59

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Мороженое содержит ингредиенты, нейтрализующие последствия употребления алкоголя.

Корейцы выпустили первое в мире мороженое, способное бороться с симптомами тяжелого похмелья. Это подобие фруктового льда со вкусом грейпфрута, под названием Gyeondyo-bar, содержит ингредиенты, известные с древности своими свойствами нейтрализовать вредные последствия употребления алкоголя, пишет nv.ua.

В его состав входит сок говении, также известного как конфетное дерево. Сок конфетного дерева издавна используется в корейской медицине именно для устранения неприятных симптомов, связанных с употреблением большого количества спиртного.

В 2012 году исследователи выяснили, что введение ампелопсина, действующего вещества, содержащегося в растительном экстракте конфетного дерева, предотвращало опьянение у крыс. Мороженое Gyeondyo-bar содержит 0,7% экстракта говении.