Валютные активы банков опустились до минимального с 2013 года уровня 9.01.2017, 14:11

Коммерческие банки не в состоянии вкладывать валютные средства в экономику страны.

По данным Национального банка РБ, активы коммерческих банков страны (без учета Банка развития) в иностранной валюте в ноябре снизились на 201,1 млн. USD (1%) по сравнению с октябрем и составили 20 278 млн. USD.

Это минимальное значение данного параметра с конца 2013 года, пишет select.by.

Падение валютных активов у банков наблюдалось и в ноябре прошлого года, то есть снижение данных активов в ноябре явление носит, по-видимому, сезонный характер.

Валютные требования коммерческих банков к резидентам РБ в ноябре снизились по сравнению с октябрем на 462,4 млн. USD (2,4%) и составили на 1 декабря 18 482,1 млн. USD.

В то же время, требования банков к нерезидентам увеличились на 261,3 млн. USD (17%) — до 1 795,9 млн. USD. Это максимальное значение для данного параметра с конца 2012 года, когда в Беларуси произошел валютный кризис. Рост данного параметра указывает на то, что у банков нет возможности вложить валютные средства в белорусскую экономику.

Несмотря на снижение валютных активов коммерческих банков в долларовом выражении, их величина в рублевом выражении в ноябре увеличилась на 942,8 млн. BYN (2,4%) — до 39 986,2 млн. BYN. При этом рублевые активы банков в ноябре также выросли, но всего на 673,4 млн. BYN (2,8%) — до 25 121,5 млн. BYN.

В результате суммарные валютные и рублевые активы коммерческих банков РБ за ноябрь увеличились на 1 616,2 млн. BYN (2,6%) — до 65 107,7 млн. BYN.

Требования к субъектам хозяйствования — резидентам РБ при этом выросли всего на 426,7 млн. BYN (1,3%) — до 34 523,2 млн. BYN. А требования к физическим лицам поднялись на 64,7 млн. BYN, достигнув на 1 декабря 7 178,6 млн. BYN.

Требования к органам государственного управления выросли в большей степени: на 489,3 млн. BYN (6,9%) и достигли 7 566,3 млн. BYN.

Требования коммерческих банков к Нацбанку в ноябре снизились по сравнению с октябрем, но незначительно: на 6,2 млн. BYN (до 9 156,7 млн. BYN). А требования коммерческих банков к банкам увеличились на 26,7 млн. BYN — до 1 484,4 млн. BYN. В ноябре банки нарастили и собственные средства, но всего на 1,3 млн. BYN — до 1 640,2 млн. BYN.