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Из минского вуза исчезли 24 бангладешских студента

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  • 9.01.2017, 14:18
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Фото: handsforlifenonprofit.org

Ходят слухи, что они сбежали в Европу.

На выходных в социальной сети Twitter появилась информация о том, что из Белорусского государственного экономического университета пропали 200 студентов из Бангладеш.

В вузе подтвердили, что проблема действительно есть, хотя ее масштабы сильно преувеличены: исчезли не 200, а 24 студента. Руководство БГЭУ обратилось в правоохранительные органы.

Как сообщила onliner.by пресс-секретарь БГЭУ Вера Слиж, студенты пропадали постепенно, в течение нескольких месяцев. Приехали они в сентябре-октябре 2016 года на подготовительные курсы. Иностранцы изучали русский язык и готовились к поступлению в университет.

— Им были предоставлены общежития, созданы все условия для комфортной учебы, но за последние несколько месяцев часть студентов перестали появляться по месту регистрации — то есть в общежитии, — рассказывает пресс-секретарь.

— Сейчас из 48 приехавших осталось всего 24 — ровно половина. Мы уже направили информацию в компетентные органы, где будет проведена проверка. Оставшиеся студенты-иностранцы, к сожалению, ничего об исчезновении не говорят. Мы крайне огорчены случившимся. Они ведь должны были стать нашими студентами.


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