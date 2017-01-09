Мерил Стрип раскритиковала Трампа 9.01.2017, 14:28

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Мерил Стрип

В своей речи актриса не назвала имя избранного президента США, но в ее словах звучала критика его поведения и политики.

Американская актриса Мерил Стрип подвергла резкой критике избранного президента США Дональда Трампа во время церемонии вручения кинопремии Золотой Глобус, сообщает BBC.

Стрип в своей речи не назвала имя Трампа, однако в ее словах звучала критика его поведения и политики. Она сказала, что была «ошеломлена» во время президентской избирательной кампании, когда кандидат-республиканец спародировал репортера New York Times Сержа Ковалески, человека с ограниченными возможностями.

«Этот инстинкт унижения, когда кто-то могущественный пародирует кого-то публично, имеет огромное влияние на всех. Неуважение вызывает неуважение. Насилие провоцирует насилие», - заявила голливудская актриса.

После выступления Трамп в комментарии New York Times заявил, что он не видел выступления Стрип, но был «не удивлен», что оказался под огнем жесткой критики со стороны «либеральных киноперсон».

Напомним, что 8 января в Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручениякинопремии Золотой Глобус. Мерил Стрип получила награду имени Сесиля Б. де Милля за заслуги в кино.

В июне 2016 года Мерил Стрип на ежегодном гала-представлении публичного театра Шекспира в парке появилась в образе Дональда Трампа. Чтобы добиться максимально сходства с известным республиканцем, актриса использовала парик, характерный искусственный загар с оранжевым оттенком и накладной живот.