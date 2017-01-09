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Коротко о выборе реальности

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  • Лев Рубинштейн
  • 9.01.2017, 14:24
  • 6,204
Лев Рубинштейн

Я ехал на днях в такси и по своему обыкновению разговорился с водителем.

Он был родом с Северного Кавказа, но то ли русским, то ли украинцем.

Разговор неизбежно перешел на политику. "На Украине ужас творится", - сказал он. "В каком смысле ужас?" - осторожно поинтересовался я. "Там жрать нечего. По улицам ходят толпы фашистов и бьют всех, кто говорит по-русски".

"Да нет - говорю я, - Я за последние пару лет довольно часто бывал в Киеве и во Львове. Ничего такого не заметил". "При чем тут "часто бывал"! - темпераментно воскликнул водитель, - Вы телевизор включите!"

Не знал, что ответить.

Лев Рубинштейн


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