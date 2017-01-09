На траcсах ограничивают скорость движения из-за гололеда 9.01.2017, 14:46

Морозы в Беларуси держатся, ГАИ и дорожные службы работают в усиленном режиме.

На отдельных участках дорог отмечается гололедица. Водителей предупреждают: дорога скользкая, как стекло, — нужно быть крайне внимательным и осторожным. Иной раз затруднительно просто удержаться на проезжей части, пишет onliner.by.

Утром на выезде из Боровлян на одном и том же участке дороги с управлением не справились сразу два водителя. Один оказался в кювете, другого развернуло. Видео со своего регистратора опубликовал пользователь форума с ником zotkin.

— Не было никакого ДТП. Просто очень скользко на дороге. Этот участок расположен под путепроводом, наверное, там образуется какая-то наледь или конденсат. Плюс все продувается ветрами, дорога скользкая, как стекло, — рассказал читатель.

Автомобиль, который вылетел с дороги первым, по словам очевидца, помогали вытолкать сотрудники ГАИ. А двигавшуюся следом машину просто развернуло на проезжей части.

— Хорошо, что дистанция до нее была большая, удалось замедлиться. Но на такой дороге машину стало аж подбрасывать, — отметил zotkin.

В связи с погодными условиями на некоторых участках трасс в Минской области ограничивается максимальная скорость движения. В частности, ГАИ инициировала понижение скоростных режимов на отдельных участках автомобильных дорог:

- М1 (Брест — Минск — граница России);

- М6 (Минск — Гродно);

- М14 МКАД-2;

- Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь).

— При температуре ниже –10 градусов Цельсия противогололедная смесь, которой обработана проезжая часть, действует неэффективно. Внешне нормальная проезжая часть покрыта гололедом. Остается опасность заноса транспортных средств и совершения дорожно-транспортных происшествий,— предупредили в ГАИ.