Правозащитник о пересмотре дела погибшей на картошке школьницы: Я верю в победу 6 9.01.2017, 14:44

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Фото: tut.by

Юрист надеется, что вскоре будет положен конец принудительному труду для школьников.

26 января в 14.00 в Минском областном суде рассмотрят кассационную жалобу на решение Молодечненского суда об отказе в признании факта трудовых отношений между погибшей на уборке картофеля школьницей Викторией Попченей и работодателем ОАО «Восход-Агро».

Интересы отца погибшей девочки Олега Попчени будет представлять правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

– 26 января решится, будут в стране и дальше «воспитывать» школьников принудительным трудом или этому безумию будет положен конец. Но я все-таки верю в победу. Очень важно, что прокурор Молодечненского района Владимир Дубовский поддержал наши доводы. Поэтому, если решение будет приниматься по закону, значит, признают трудовые отношения. Та сторона настаивает на том, что это был воспитательный процесс, но в документах черным по белому написано, что речь шла о трудовых отношениях, – сказал профсоюзный юрист praca-by.info.

Напомним, 12 декабря 2016 года суд Молодечненского района отказал Олегу Попчене, отцу погибшей на уборке картофеля Виктории Попчени, в удовлетворении иска о признании факта трудовых отношений между ОАО «Агро Восход» и его несовершеннолетней дочерью.