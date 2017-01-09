На Рождественскую службу Лукашенко приехал вместе с Колей и неизвестной женщиной 32 9.01.2017, 14:52

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7 января диктатор в компании неизвестной особы посетил Свято-Духов кафедральный собор в Минске.

Диктатор прибыл на службу на своем "Мерседесе". Он сидел на заднем сиденье и вышел через правые двери. А из левой двери сначала вышел его младший сын Николай, а потом ― неизвестная женщина в платочке. Вероятно, она сидела в машине между Лукашенко и его младшим сыном, сообщает "Еврорадио".

"Неужели у белорусов наконец появилась "первая леди"? В официальных хрониках загадочная женщина не упоминается", - задаются вопросом журналисты.

В новостях на канале "Беларусь 1" сказали, что Свято-Духов собор посетили "Александр Лукашенко с младшим сыном Николаем". Другие источники вообще не содержат кадров прибытия диктаторского кортежа к храму.

Напомним, что в последний раз в окружении женщин, не входящих в официальный протокол, Лукашенко в финале «Мисс Беларусь-2016» в июне прошлого года. За финалом конкурса «Мисс Беларусь» диктатор наблюдал в компании красивых девушек.