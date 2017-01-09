Японцы отправят на Марс миниатюрный аппарат весом 140 килограмм 1 9.01.2017, 15:04

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Японский аппарат для исследования Марса будет в десять раз меньше ранее использовавшихся устройств.

Японцы приступают к разработке миниатюрного и относительно недорогого аппарата для исследования Марса, который предполагается отправить на поверхность этой планеты в 2020-х годах, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Yomiuri.

Он будет весить всего 140 кг - примерно в десять раз меньше ранее использовавшихся устройств такого типа.

По расчетам, обойдется создание такого аппарата в 1-2 млрд иен (примерно 8,5 - $17 млн), что также в десятки раз меньше обычных расходов.

Созданием аппарата займутся специалисты Национального института коммуникационных технологий, Токийского университета и Университета Осака.

Исследовать он будет состав атмосферы и характер поверхности Марса путем анализа терагерцевого излучения, исходящего от различных материальных объектов. Японские специалисты занимают лидирующие позиции в исследованиях такого рода.

В настоящее время США, Евросоюз, Россия, Объединенные арабские эмираты намереваются в 2020-х годах отправить к Марсу тяжелые исследовательские аппараты, к одному из этих зондов предполагается подсадить японский аппарат.

После выхода на орбиту Марса он отделится и уже самостоятельно опустится на поверхность планеты.

Япония в 1998 году уже отправляла к Марсу зонд Нодзоми, однако эта миссия потерпела неудачу из-за поломки двигательной системы аппарата.

Напомним, китайские ученые планируют отправить свой первый зонд на орбиту Марса в 2020 году.