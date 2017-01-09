Главный тренер женской сборной по биатлону: Домрачевой я доволен 3 9.01.2017, 15:17

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Федор Свобода

Спортсменка проделала большую психологическую работу, чтобы выступить после родов.

Старший тренер женской сборной Беларуси Федор Свобода подвел итог выступлений его подопечных на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе, сообщает pressball.by.

"Перед стартами в Оберхофе была работа на сборе в австрийском Рамзау. Процесс оказался осложнен простудными недомоганиями почти всех наших спортсменок. Пожалуй, только Юркевич проскочила более или менее нормально.

Ира Кривко приболела дома по возвращению с чешского этапа. В итоге мы ограничивали ее нагрузку. Тем не менее, в спринте она выступила хорошо. Единственный промах, случившийся на "стойке", был недалеким. И главное — работала четко в своем ритме, что крайне важно. Нам очень хотелось, чтобы она стартовала в массовом старте. Но, скорее всего, большое желание и подвело Иру в преследовании.

Отдельный разговор о Писаревой, не отобравшейся в "догонялки". У Надежды появились проблемы с кистью левой руки — сухожилия. Купили специальный бандаж. Кроме того, в последние дни работы в Рамзау Писарева пожаловалась на дискомфорт при спуске курка. Начали искать "правильные ощущения". Все это, видимо, и нашло свое отражение в стрельбе спринта. Все ее промахи на "лежке" — на "четыре-пять часов". Группа. Только у нее такая. Но для этой спортсменки важен ближайший четверг в Рупольдинге — день женской эстафеты.

Что касается Скардино, то она почти неделю болела. Поэтому и приняли решение о пропуске гонок. Делать старт на третий день после возобновления тренировок было бы чересчур рискованно. Но по воскресенью сомнений уже не было, более того, это замечательно, что Скардино обнаружила себя в стартовом протоколе масс-старта.

Дарья Домрачева снова в деле, и это позволяет решать множество задач. Например, она сбросила психологический груз ожидания, который над ней довлел. Тренировки — это одно, а в Оберхофе Домрачева сравнила себя с соперницами, получив много информации: разнообразной по эмоциональной начинке, но в целом обнадеживающей. И то, что теперь нет "требований на незамедлительное чудо", которыми грешили болельщики, — тоже очень хорошо.

Без труда не вытащишь рыбку из пруда, а работать Дарье предстоит еще много. Поэтому у нас не было мыслей освободить ее от гонки преследования, несмотря на то, что премьера в спринте отняла немало сил. Свои кондиции ей надо добирать через те же соревнования. Сейчас усталости бояться не надо. И в целом я остался доволен тем, как Дарья выступила в Оберхофе.

Дарья отсутствовала 18 месяцев, и мы не могли заявить ее ни в первую, ни во вторую стартовые группы — только в третью либо четвертую с их худшими условиями. Но теперь у нашего лидера есть зачетные баллы, и в Рупольдинге никаких ограничений не будет.

На огневых рубежах Дарья работала и осторожно, и долго. Обычно у нее изготовка к "лежке" занимала 14 секунд, а к "стойке" — 16 секунд. В этот раз до первого выстрела ушло более 20 секунд при обеих стрельбах. На "лежке" Дарья сделала три "центра" тремя первыми выстрелами. Но затем ее накрыл порыв ветра слева. В итоге один габарит закрылся, другой — нет. На "лежку" она потратила 43 секунды, тогда как на "стойку" — 35 секунд. Ее промах при втором упражнении — "на четыре часа" с отрывом. Ошиблась".