Участник акции в Свислочи: Мы не откажемся от своей истории и героев 2 9.01.2017, 15:22

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Власти оштрафовали уже 18 человек за увековечение памяти повстанцев Калиновского.

Последними оштрафованными за участие в акции на Дзяды в Свислочи стали председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич (наказан штрафом на 525 рублей или 25 базовых величин), координатор движения в Брестской области Юрий Казакевич (оштрафован на 210 рублей или 10 базовых ) и активист движения Вадим Бабин (оштрафован на 63 рубля или 3 базовые величины), сообщает «Радыё Свабода».

Юрий Губаревич получил решение Свислочского районного суда в конце прошлой недели. Говорит, повестки ему не прислали, правда, звонили со Свислочского суда, но поскольку связь была очень плохой, то сути звонка он не понял и попросил прислать повестку.

- Милиционеры развозили повестки в Минске, но меня в это время в городе не было, и поэтому повестки я формально не получил и с таким решением суда не согласен. Еще один значимый момент: решение суда подписано 30 декабря, срок рассмотрения административного дела истек 29 декабря. В этом я вижу процессуальное нарушение.

Губаревич считает суды за увековечение повстанцев Калиновского на Дзяды демонстративным циничным преследованием людей, ценящих национальную историю.

- Очевидно, что решение о том, чтобы судить людей, приехавших в Свислочь почтить память национальных героев, принималось не сразу. Милиционеры, присутствовавшие во время акции, были присланы только ради фиксации участников; они только снимали всех на камеру, никто никого не предупреждал о том, что кто-то нарушает законодательство; все были одеты в штатское. Власти изначально не определились, что делать, но потом они приняли решение - пополнять бюджет. Им это, конечно, сейчас более важно, чем международный имидж, права человека и т.д.

Координатор движения «За свободу» в Брестской области Юрий Казакевич рассказал журналистам, что в Свислочский суд его пригласили СМС-кой, потом звонила девушка из канцелярии этого суда и поинтересовалась, получил ли он сообщение. В Свислочь Казакевич не поехал, а позже по почте получил решение суда.

- Больше всего меня удивило то, что в решении суда было записано, что я частично признал свою вину. Это меня очень возмутило, поскольку за два месяца ни один представитель правоохранительных органов не задал мне даже об этом ни одного вопроса, я ни с кем не разговаривал: протокол составили без меня, судили меня в мое отсутствие... К тому же СМС - это неадекватно, и звонок какой-то девушки - это может сделать любая школьница. Суд не может так действовать. Откуда они взяли, что я частично признал свою вину? И наконец дали штраф 10 базовых величин...

По словам Казакевича, суды над участниками чествования памяти повстанцев Калиновского в Свислочи вызывают у него наибольшее возмущение.

- Когда судят за то, что люди приходят в поминальные дни на кладбище, кладут там цветы, зажигают свечи, потом идут к памятнику Калиновского, который поставлен самими же властями, и там тоже зажигают свечи, произносят слова в память о своих предках; потом едут, к усадьбе Калиновских и там фотографируются - за что тут судить людей? Власти ясно показывают нашему обществу, что они подавляют любые проявления интереса белорусов к своей истории. И делают они это на пользу так называемого «русского мира», который также хочет, чтобы мы здесь не знали ни своей истории, ни своих героев, ни своего языка. Мы с этим никогда не согласимся.

Активист движения Вадим Бабин из Минска рассказал, что в суд был вызван 29 декабря в 9 часов утра и ему сообщили, что его дело будут рассматривать также 29-го декабря. Бабин попытался добраться до Свислочи, но не смог даже купить билет на автобус. Позвонил в Свислочь и предупредил, что не сможет добраться, предложил рассмотреть дело без его участия.

- Да и так было понятно, что осудят независимо от того, приеду я или нет. Конечно, денег в казне нет, так таким образом ищут. Печально, что так происходит. Власти стремятся осложнить жизнь людям, но не замечают, что этим самым наносят вред и себе.

30 декабря в Свислочи были назначены процессы над Алесем Макаевым и Алексеем Янукевичем, но они также на этих судах не присутствовали и решений пока не получили.

Согласно мониторингу гродненских правозащитников, за увековечение памяти повстанцев Калиновского в Свислочи ранее были осуждены пятнадцать активистов из разных городов Беларуси. Теперь к ним добавились члены движения «За свободу» Юрий Губаревич, Юрий Казакевич и Вадим Бабин.