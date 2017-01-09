В Лиде штраф за безбилетный проезд пришел умершему 6 лет назад мужчине 1 9.01.2017, 15:28

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Судя по описанию, «зайцем» оказался хороший знакомый семьи.

За день до Рождества лидчанка Вероника получила странное уведомление. В почтовом ящике ее ждало постановление, в котором говорилось о том, что ее покойный дядя получил штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Никакой мистики здесь нет: кто-то просто представился контролерам чужим именем, чтобы не платить штраф. Вероника задается вопросом: почему контролеры не потребовали у зайца паспорт? Ведь в таком случае можно назваться вообще кем угодно.

— Вчера нам пришел штраф за проезд на имя моего дяди, умершего почти 6 лет назад, — пишет Вероника на форуме onliner.by. — В протоколе штрафа были указаны все данные паспорта, даже идентификационный номер. В автобусном парке нам сказали, что «заяц» (проезжавший 02.01) сообщил Ф. И. О и адрес контролеру, не предъявив паспорта. Контролер подала эти ничем не подтвержденные данные в милицию, а милиция сообщила все данные умершего человека в автопарк для протокола. Это значит, что в архиве милиции данные не были удалены и никто не проверил, что человек умер.

Со слов Вероники, в автопарке отрицать ошибку не стали и сразу же извинились за инцидент. Кроме того, контролер описал девушке внешность человека, представившегося чужим именем. Судя по описанию, «зайцем» оказался хороший знакомый семьи.

В автопарке ситуацию прокомментировали коротко: «Ведется служебное расследование. Пока больше ничего сказать не можем».

В РОВД Лиды сообщили, что, если у безбилетника нет документов, контролеры должны уведомить милицию, однако по этому случаю обращений в органы не поступало.