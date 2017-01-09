Житель Постав едет в «кругосветку» на велосипеде 2 9.01.2017, 15:37

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Валерий Болт (справа) и его друг во время путешествия по Кавказу

26-летний белорус уже проехал по Западной Европе и Кавказу 16 тысяч км, но решил не останавливаться.

Житель Постав Валерий Болт вместе с другом проехал на велосипеде почти восемь тысяч километров по Кавказу. А сейчас собирается в кругосветку на два года. И тоже на велосипеде!

В интервью Naviny.by Валера рассказал, сколько стоит такое путешествие, что думают о белорусах за границей и как родные воспринимают его приключения.

— Мне 26 лет, — начинает Валерий свой рассказ. — Два раза я пытался получить высшее образование, но не получилось. В итоге понял, что это не мое. И с головой ушел в путешествия. После первой поездки уже не мог остановиться. Сидел зимой и мечтал о новом туре.

— А как появилась идея всё бросить и уехать на велосипедах?

— Спонтанно. Я работал с товарищем, вместе катались на велосипедах, но это были такие любительские поездки. Самое долгое путешествие у нас было 80 км туда и обратно с ночевкой. А потом я просто предложил ему махнуть в Амстердам. Знаете, Голландия — это ведь рай для велосипедистов. Друг сразу согласился. А потом мы решили увеличить маршрут до Португалии. И в итоге проехали 8 тысяч км. Это было круто!

— Но ведь к такой поездке нужно было подготовиться?

— Что брать, куда ехать — это была импровизация. Опыта туристического у нас вообще не было. Я до этого в палатке раза три ночевал всего. С английским у меня беда. Проще сказать, что я его вообще не знаю. У товарища, кстати, та же проблема. Но тем не менее, в Европе мы не пропали. Дождь только семь дней был, остальное время — жара под 40 градусов. Что касается велосипедов, то мы, конечно, брали с собой ключи, минимальные детали. Пару раза заезжали в мастерские, некоторые нам даже бесплатно помогали. Люди очень отзывчивые. В Европе очень любят путешественников, там сложно пропасть на обочине.

— Чтобы уехать на несколько месяцев, наверное, нужно отложить приличную сумму?

— У нас очень экономичные путешествия. Мы их называем бомж-трип. В Европе ночевали в кемпингах. Есть такой лайфхак, как остановиться бесплатно. В семь вечера уходит человек с ресепшина, и вот пока он утром не вернулся, можно не платить. Рано просыпаемся и едем дальше.

— В Европе развита инфраструктура для велотуристов. А как обстоят дела на Кавказе? Сложно было решиться на это путешествие?

— После возвращения из евротура решил, что как только потеплеет, снова отправлюсь в путь. Ехали мы через Россию. Дальше была Грузия, Армения, Турция. Со мной был товарищ, тоже Валера. У него вообще не было опыта таких длительных поездок на велосипеде. В итоге мы четыре месяца провели на колесах.

— Как вам дороги в России?

— Мы, кстати, специально поехали через Россию, чтобы проверить, на самом ли деле там всё разбито и вообще не приспособлено для путешествия. На самом деле ситуация терпимая. Многое зависит от региона. Есть просто адские участки, где и колдобины, и ямы. Но мы заметили, что там много техники, что-то латают, поэтому ситуация улучшается. Что касается самого движения, то за день разминаешься с таким количеством машин… В любой момент может произойти, что угодно. В центральной части России водители особо не отличаются от наших по стилю вождения. А вот на Кавказе ребята резкие, ездят гораздо агрессивнее. Но, тем не менее, у нас проблем не было.

— Где останавливались на ночевку? Вряд ли в этом регионе много кемпингов...

— Мы в основном ехали по сельской местности. Во-первых, там меньше трафик. Во-вторых, там отзывчивый и интересный народ. Если хочешь узнать страну, нужно попасть в глубинку. Ночевали мы возле дорог в палатке, с кемпингами в России, Грузии, Армении и Турции действительно большой напряг. Также активно пользовались каучсерфингом — заранее списывались с местными, чтобы остановиться на ночь у них. Ну, или просто знакомились с людьми, они на ходу давали нам контакты своих друзей, у которых мы можем переночевать по дороге, причем на пять дней вперед по нашему маршруту. Люди очень гостеприимные. И все любят белорусов. Как только говоришь, что из Беларуси, все сразу же улыбаются, стараются помочь. Это, конечно, очень приятно.

В среднем в пути проводили по шесть часов в день. Ехали в удовольствие, никакой гонки не было. Если что-то нам по дороге приглянулось, останавливались, отдыхали. В день проезжаем около 120 км. Это хорошее расстояние, не сильно устаешь.

Как мы строим маршрут? Просто открываем Google Maps и наносим ориентировочные точки — плюс-минус 200 км. А уже в путешествии делаем более детальный марштур — сегодня на завтра. Планы могут меняться. Местные часто рассказывают какие-то интересные вещи, которые туристу неизвестны. Всё, мы сразу же меняем свой график, едем туда.

— На Кавказе ведь все дешевле, чем в Европе. Какой на этот раз у вас был бюджет?

— В плане еды у нас, как всегда, всё было минимально. Мы, конечно, не голодали, но покупали самые дешевые продукты — с нижних полок, что называется. А потом сами готовили, мы взяли с собой газовую горелку. Конечно, часто нас подкармливали люди, у которых мы останавливались. Кавказская кухня — на высшем уровне! Осетинские пироги, грузинские хачапури, хинкали, вино опять-таки… Об этом очень приятно вспоминать.

Что касается бюджета, то за четыре месяца мы потратили на двоих 1200 долларов. С собой мы взяли по 200 долларов. Остальная сумма постепенно поступала на карточку, чтобы мы не сильно вольготно себя чувствовали, потому что мог возникнуть соблазн потратить больше.

Считаю, что нам не удалось до конца сохранить формат бомж-трипа. В этот раз мы слишком много тусили. И много курили! Только на сигареты ушло 200 долларов, представляете?

— В Грузии сложно бросить курить. Там можно только начать.

— Да, там все вокруг курят. Но в Турции, к примеру, цены уже кусаются. Там сигареты стоят примерно как в Европе. Приходилось себя сдерживать.

— А какая ситуация была на границе? Ведь в Грузию вы попали со стороны Осетии. Были ли к вам вопросы?

— В Южную Осетию мы, к сожалению, попасть не смогли. Нам объяснили, что там на границе просто тупик, в Грузию мы уже не заедем. А с Северной Осетией проблем нет, пропускают. В чем еще плюс путешествия на велосипеде — стоять в очереди на границе не нужно, тебя всегда пропускают вперед. Так что на границах мы проводили максимум минут по двадцать.

Правда, пришлось подождать, пока откроют границу между Северной Осетией и Грузией. Каждый год там сходит сель, этим летом смыло около 500 метров дороги. Пришлось переносить ее в сторону. Две недели ушло на восстановление. В это время мы катались по ущельям, перевалам. Природа там просто потрясающая.

— Как вы себя чувствовали, когда вернулись в Беларусь? Быстро удалосьвлиться в обычную жизнь?

— Обычная жизнь очень скучная. Сложно сидеть на месте, когда до этого у тебя за день столько нового происходило! Жизнь офисного работника меня, конечно, не устраивает. Я уже не получаю удовольствие от простых вещей. Знаете, некоторым хватает сходить в лес, и они уже счастливы. Или съездить на озеро. Мне нужно очень много эмоций. Это для меня как топливо.

Поэтому в апреле я планирую кругосветное путешествие на велосипеде, на два года. Надеюсь, у меня получится завершить тур без дополнительных заездов домой. По маршруту у меня около 50 тысяч километров. Первый участок — 15 тысяч километров — это Азия: Россия, Казахстан, Монголия, Китай, Таиланд, Лаос, Вьетнам и Малайзия. Максимально по суше до Австралии. Потом полечу или поплыву, пока еще не знаю, как будет.

Понятно, что я не успею заработать деньги на все путешествие, какую бы я работу сейчас ни нашел. Можно было бы, конечно, купить крутой навороченный велосипед. Но поеду я, скорее всего, на своем стареньком. Самая большая статья расходов — это, конечно, перелеты. Но я поеду в любом случае. И буду решать проблемы по мере их поступления.

Сложные визы планирую получить дома. Главное — не потерять паспорт по дороге! Но я сделаю все копии, чтобы подстраховаться.

— Потерять паспорт — то еще приключение. А страховку вы оформляете? Ведь болеть за границей — это очень дорогое «удовольствие».

— Да, мы оформляли страховку. И брали с собой аптечку, но серьезных проблем со здоровьем у нас во время путешествий не было. Накануне поездки на Кавказ я сделал себе прививку от клищевого энцефалита, потому что во время евротура меня раз пять покусали. Накануне кругосветки тоже буду делать прививки, исходя из особенностей стран, которые планирую посетить. От желтой лихорадки, кстати, у меня уже есть. Я был в Латинской Америке.

— Как вас туда занесло?

— Я служил в роте почетного караула. Мы ездили на 200-летние независимости Венесуэлы. Участвовали в огромном параде. Пробыли там неделю, но страну фактически не видели. Один раз нас только свозили на Карибское море, все остальное время просидели в военном городке.

—Так вы могли построить шикарную военную карьеру!

— Нет, шикарную военную карьеру я бы не построил, потому что я был так себе воином, дисциплина сильно хромала. В результате характеристика у меня просто ужасная. Да и карьеру военного я никогда не рассматривал — ни в детстве, ни сейчас. Я очень не люблю режим и ограничения. Мне нужна свобода.

На первый взгляд может показаться, что служить в роте почетного караула очень просто. Стоишь себе на параде и всё. Но на самом деле вот эта красивая форма катастрофически неудобная. Всё затекает, немеет. Каждый день тренировки по четыре часа. Всю службу ты считаешь от одного до восьми. В остальном служба такая же, как и у всех — наряды, уборка территории. Выезды, конечно, почаще. Встречи президентов, возложение венков, прохождение коробкой… Есть ведь четыре роты почетного караула. Я был в пограничниках. Правда, на границу так и не попал. В общем служба мне не особо понравилась, путешествовать гораздо веселее.

— А у вас бывало во время путешествий чувство, что хочется бросить велосипед и просто оказаться дома, где всё близко, знакомо и безопасно?

— Нет, таких мыслей у меня не было. Немного тяжеловатой была обратная дорога с Кавказа. Она на 70% повторяла наш маршрут туда. От Владикавказа закончились горы, смотреть по сторонам было не на что, нужно было концентрироваться только на пути. И вот в этот момент я постоянно думал о километрах. Еще полторы тысячи, тысяча двести… Это немного напрягало. Но я негативные мысли отгонял, настраивал себя на то, что впереди кругосветка, которую я начал планировать, как только вернулся в Беларусь.

— А как родные относятся к вашим авантюрам? Неужели они не боятся за вас, не отговаривают?

— Конечно, боятся. Но с другой стороны и поддерживают. Насчет кругосветки я уже почти убедил родителей, что все равно поеду.

— Не говорят: «Валера, возьмись за ум, найди себе работу! Что ты не как все?»

— Нет, у меня очень понятливые и адекватные родители. Они меня всегда поддерживают. Друзья тоже хорошо относятся. Хотя в мою первую поездку многие вообще не верили. Мы тогда втихаря поехали. Полгода планировали, детали близким не рассказывали.

Девушка и мотоцикл. Путешествие вокруг Черного моря. Онлайн-дневник

Мне лично хватает комфорта в таких путешествиях. Гораздо лучше ночевать в палатке непонятно где — под кустом, в горах, у кого-то в гараже или найти вписку — заранее никогда неизвестно, чем засыпать в кровати, но каждое утро крутиться как белка в колесе, решая бытовые вопросы и видеть только дом-работу-дом.

— А почему на велосипеде? Это ведь не самый простой способ увидеть мир?

— Автостоп — просто, мотоцикл — неинтересно, пешком — дико, а велосипед — самое оптимальное транспортное средство. Что-то зависит от тебя, что-то зависит от погоды. Это классное ощущение!