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Россия отказывается платить белорусскую цену за транзит нефти

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  • 9.01.2017, 15:41
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Фото с сайта izvestiacontent.ru

Беларусь и Россия снова не договорились о тарифах на транзит нефти в 2017 году.

Федеральная антимонопольная служба России и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не смогли договориться о тарифах на транспортировку нефти по белорусской территории в 2017 году. В соответствии с установленными правилами, цена транзита в этом случае вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

МАРТ 5 января сообщил, что пока не согласовал с российской стороной новые тарифы на транзит нефти. В постановлении ведомства от 30 декабря говорится, что повышение цен произойдет с февраля по март 2017 года.

«28 декабря ФАС России и белорусское министерство провели согласительное совещание. Договоренностей на нем достичь не удалось. В итоге будет действовать правило межправительственного протокола, по которому цена транзита вырастет на уровень прогноза российской инфляции плюс 3%», — сообщил представитель ФАС. Базовый прогноз Минэкономразвития по инфляции в России на 2017 год составляет 4%.

Минск в конце ноября сообщил о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%. «Транснефть» такое повышение сочла чрезмерным и начала переговоры с белорусскими нефтетранспортными предприятиями. Российская сторона направила в Минск предложения повысить тарифы до экономически-обоснованного уровня: на услуги ОАО «Гомельтранснефть Дружба» — на 5,8%, ОАО «Полоцктранснефть Дружба» — на 11,76%.

Представитель «Белнефтехима» 28 декабря заявил, что Белоруссия и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит по территории республики российской нефти.


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