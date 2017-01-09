Задержан бывший глава агрокомбината «Скидельский» 5 9.01.2017, 15:42

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Экс-руководитель предприятия обвиняется в коррупции.

Бывший руководитель ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» (Гродненский район) обвиняется в совершении коррупционных преступлений, сообщил БелТА официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Управление Следственного комитета по Гродненской области завершило расследование уголовного дела по обвинению исполняющего обязанности генерального директора агрокомбината «Скидельский» в совершении «тяжких преступлений против интересов службы из корыстной и иной личной заинтересованности».

Установлено, что в период с июля по сентябрь 2013 года должностное лицо в нарушение нормативных требований о государственных закупках товаров заключило с двумя субъектами хозяйствования Брестской области договоры о поставке товаров на общую сумму около Br9,5 млрд (неденоминированные рубли) при их фактической стоимости чуть более Br1,5 млрд.

Таким образом, выходя за пределы предоставленных ему по службе прав и полномочий, и.о. генерального директора пытался создать видимость эффективной финансово-экономической деятельности, успешного выполнения показателей по производству и реализации продукции, а также оказал услугу своему знакомому.

В результате агрокомбинату «Скидельский» был причинен ущерб в сумме около Br8 млрд (неденоминированные рубли). Кроме того, с июля по август 2014 года он заключил с двумя субъектами хозяйствования Брестской области заведомо невыгодные для возглавляемого им предприятия договоры перевода долга, согласно которым ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» необоснованно приняло на себя долговые обязательства на общую сумму свыше Br1,3 млрд.

«Ему предъявлено обвинение в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст.426 Уголовного кодекса Республики Беларусь)», - пояснил Сергей Шершеневич.

Обвиняемый содержится под стражей. Следователи наложили арест на его имущество. Для принятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в адрес субъектов хозяйствования направлены представления. Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения в суд.