Смертник на грузовике въехал в здание полиции в Египте 9.01.2017, 15:58

Девять из десяти погибших были полицейскими.

Смертник на грузовике со взрывчаткой въехал в пропускной пункт безопасности около полицейского участка на севере Синая в Египте, сообщает Associated Press (перевод – «Дождь»). Погибли десять человек.

Девять из погибших были полицейскими. Еще 22 человека получили ранения.

Атака произошла в городе эль-Ариш на Синайском полуострове. Грузовик въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. В трех этажах здания полиции произошел пожар.

Грузовик, которым управлял смертник, был украден у муниципалитета эль-Ариш. Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, что вчера террорист на грузовике въехал в толпу пешеходов в Иерусалиме.