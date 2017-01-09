Смертник на грузовике въехал в здание полиции в Египте
- 9.01.2017, 15:58
Девять из десяти погибших были полицейскими.
Смертник на грузовике со взрывчаткой въехал в пропускной пункт безопасности около полицейского участка на севере Синая в Египте, сообщает Associated Press (перевод – «Дождь»). Погибли десять человек.
Девять из погибших были полицейскими. Еще 22 человека получили ранения.
Атака произошла в городе эль-Ариш на Синайском полуострове. Грузовик въехал в здание после того, как несколько боевиков в масках забросали полицейских гранатами. В трех этажах здания полиции произошел пожар.
Грузовик, которым управлял смертник, был украден у муниципалитета эль-Ариш. Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение.
Напомним, что вчера террорист на грузовике въехал в толпу пешеходов в Иерусалиме.